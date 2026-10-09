"Приклади того, як треба і як не треба керувати містом під час війни" – експерт порівняв хаос у Києві Кличка з порядком у Харкові Терехова

Ігор Терехов

Поки Віталій Кличко оголошує у Києві "режим виживання" та закликає мешканців виїжджати, у прифронтовому Харкові команда Ігоря Терехова забезпечує роботу безоплатного транспорту, підземних шкіл і системи соціальної підтримки. На цей контраст у роботі двох мерів звернув увагу політичний експерт Євгеній Прокопишин, передає УНН.

"Київ і Харків – це чудові приклади того, як треба і як не треба керувати містом під час війни", – написав Прокопишин. За його словами, київська влада протягом року звітувала про підготовку столиці до зими та витрачала на це значні кошти. Однак уже на початку жовтня місто зіткнулося з перебоями в роботі електротранспорту, електро- та водопостачання. "Електричний транспорт міста фактично зупинився, світла немає, з водою та каналізацією почалися проблеми, а сам Кличко, розводячи руками, оголосив режим виживання у місті та закликав мешканців виїжджати. Це і є те саме "ефективне управління", про яке його прихильники не раз заявляли?" – зазначив експерт.

Водночас Харків, як наголосив Прокопишин, розташований приблизно за 25 км від фронту та постійно перебуває під російськими обстрілами. Попри це, у місті продовжує працювати безоплатний громадський транспорт, функціонують підземні школи, а соціально вразливі мешканці та постраждалі від війни отримують безоплатне харчування. Окремо експерт акцентував на різниці в позиціях двох міських голів. Тоді як Кличко закликає мешканців залишати столицю, Терехов, за його словами, запрошує людей повертатися до Харкова.

"Терехов не закликає громадян і бізнес покидати місто, навпаки, каже: повертайтеся. І запрошує у Харків не тільки мешканців, які виїхали, а й ВПО, біженців та релокований бізнес. У Харків уже переїхали жити близько 200 тисяч громадян, переважно з Донбасу", – констатував він.

Прокопишин також порівняв фінансові можливості міст: за наведеними ним даними, річний бюджет Харкова з населенням близько 1,3 млн осіб становить приблизно 20 млрд грн, тоді як бюджет Києва з населенням близько 2,6 млн – близько 120 млрд грн.

"У Харкові не обіцяють якось підготуватися та щось зробити колись – там Терехов і команда просто роблять", – підкреслив блогер.

Він визнав, що Київ і Харків мають різні масштаби, ресурси та проблеми, а наслідки російських атак не можна покладати лише на міських голів. Водночас, на переконання експерта, саме під час криз найбільш помітними стають якість управлінських рішень, підготовка до надзвичайних ситуацій і ставлення влади до людей.

"Київська влада має відповідати за свою провалену роботу, визнати це та піти у відставку, щоб інші люди могли виправити помилки та врятувати місто. А харківську владу можна лише похвалити – Терехов дійсно толковий менеджер, яких так не вистачає і на вищому, державному рівні", – підсумував Євгеній Прокопишин.