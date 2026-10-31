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Удар по Харькову повредил 10 домов, пострадали три человека

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В результате ночной атаки на Харьков пострадали три человека и повреждены 10 жилых домов. Воздушные силы предупредили о новой угрозе.

Удар по Харькову повредил 10 домов, пострадали три человека

В результате вражеского удара по Харькову в ночь на субботу, 31 октября, пострадали три человека. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, повреждены 10 жилых домов.

Тем временем Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки реактивными БпЛА на Харьков.

Напомним

Враг в ночь на субботу, 31 октября, атаковал Харьков. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, зафиксировано попадание реактивного "шахеда" в Основянском районе. На месте удара возник пожар.

россия нанесла удар реактивным дроном по ТЦ в Харькове30.10.26, 09:20 • 3510 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Война в Украине
Игорь Терехов
Военно-воздушные силы Украины
Харьков