Удар по Харькову повредил 10 домов, пострадали три человека
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Харьков пострадали три человека и повреждены 10 жилых домов. Воздушные силы предупредили о новой угрозе.
В результате вражеского удара по Харькову в ночь на субботу, 31 октября, пострадали три человека. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, повреждены 10 жилых домов.
Тем временем Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки реактивными БпЛА на Харьков.
Напомним
Враг в ночь на субботу, 31 октября, атаковал Харьков. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, зафиксировано попадание реактивного "шахеда" в Основянском районе. На месте удара возник пожар.
россия нанесла удар реактивным дроном по ТЦ в Харькове30.10.26, 09:20 • 3510 просмотров