Удар по Харкову пошкодив 10 будинків, постраждали троє людей
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки на Харків постраждали троє людей і пошкоджено 10 житлових будинків. Повітряні сили попередили про нову загрозу.
Внаслідок ворожого удару по Харкову в ніч на суботу, 31 жовтня, постраждали троє людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, пошкоджено 10 житлових будинків.
Тим часом Повітряні сили попереджають про загрозу атаки реактивним БпЛА на Харків.
Нагадаємо
Ворог у ніч на суботу, 31 жовтня, атакував Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зафіксовано влучання реактивного "шахеда" в Основ’янському районі. На місці удару виникла пожежа.
росія вдарила реактивним дроном по ТЦ у Харкові30.10.26, 09:20 • 3480 переглядiв