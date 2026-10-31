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Удар по Харкову пошкодив 10 будинків, постраждали троє людей

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Унаслідок нічної атаки на Харків постраждали троє людей і пошкоджено 10 житлових будинків. Повітряні сили попередили про нову загрозу.

Удар по Харкову пошкодив 10 будинків, постраждали троє людей

Внаслідок ворожого удару по Харкову в ніч на суботу, 31 жовтня, постраждали троє людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, пошкоджено 10 житлових будинків.

Тим часом Повітряні сили попереджають про загрозу атаки реактивним БпЛА на Харків.

Нагадаємо

Ворог у ніч на суботу, 31 жовтня, атакував Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зафіксовано влучання реактивного "шахеда" в Основ’янському районі. На місці удару виникла пожежа.

росія вдарила реактивним дроном по ТЦ у Харкові30.10.26, 09:20 • 3480 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Ігор Терехов
Повітряні сили Збройних сил України
Харків