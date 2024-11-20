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"Бомбовый циклон" принес сильные ветры и ливни на север Калифорнии и северо-запад США

"Бомбовый циклон" принес сильные ветры и ливни на север Калифорнии и северо-запад США

Киев  •  УНН

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Один из сильнейших штормов за десятилетие обрушился на северо-запад США с ветром более 121 км/ч. Стихия оставила без света более 129 тысяч потребителей и вызвала масштабные разрушения.

Один из самых сильных штормов за последние десятилетия обрушился на северо-запад США во вторник вечером, выведя из строя электросистему и повалив деревья по всему региону, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Центр прогнозирования погоды опубликовал прогноз относительно большого риска осадков, которые начнутся со вторника и продлятся до пятницы, поскольку самая сильная атмосферная река - самый большой поток влаги, который Калифорния и Тихоокеанский Северо-Запад видели в этом сезоне - обрушивается на регион. Штормовая система считается "бомбовым циклоном", который возникает, когда циклон быстро усиливается.

Районы, в которых могут выпасть особенно сильные дожди, скорее всего, будут простираться от юга Портленда в штате Орегон до севера Сан-Франциско, сказал Ричард Банн, метеоролог из Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы США.

"Остерегайтесь риска внезапных наводнений на низших высотах и зимних штормов на высших высотах. Это будет иметь серьезные последствия", - сказал он.

По данным Национальной метеорологической службы в Медфорде в Орегоне, ураганные ветры, порывы которых превышают 121 км в час, ощущаются вдоль побережья Орегона. А возле Сиэтла формируются условия для "горной волны", приносящей большие порывы ветра на низкой высоте, которые могут привести к масштабным отключениям электроэнергии и падению деревьев, сказал Ларри О'Нил, директор Орегонской климатической службы и доцент Университета штата Орегон.

"Это будет довольно сильно за последние 10 или 20 лет, - сказал он. - Мы видели лишь пару штормов, которые б ыли действительно такими сильными".

По данным poweroutage.us, по состоянию на вечер вторника в штате Вашингтон без электричества осталось более 106 000 клиентов. Более 11 000 остались без электричества в Орегоне и почти 12 000 в Калифорнии.

В северной Калифорнии действовали предупреждения о наводнениях и сильном ветре, при этом для некоторых частей залива Сан-Франциско, Северного побережья и долины Сакраменто прогнозировалось до 20 сантиметров осадков.

Предупреждение о зимнем шторме было выпущено для северной части Сьерра-Невады на высоте более 1066 метров, где в течение двух дней возможно выпадение 28 сантиметров снега. По словам синоптиков, порывы ветра могут достигать 120 км/ч в горных районах.

"Можно ожидать многочисленных внезапных наводнений, опасных путешествий, отключений электроэнергии и повреждения деревьев, поскольку шторм достигнет максимальной интенсивности" в среду, предупредил Центр прогнозирования погоды.

На юго-западе Орегона у побережья прогнозируется от 10 до 18 сантиметров осадков - в некоторых районах до 25 сантиметров - до позднего вечера четверга и раннего утра пятницы, сказал Банн. Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение о наводнении для некоторых частей юго-западного Орегона до вечера пятницы.

В Вашингтоне также могут пройти сильные дожди, но, вероятно, не такие сильные, как в Орегоне и Калифорнии. С вечера понедельника до вторника в некоторых прибрежных районах может выпасть до 3,8 сантиметра осадков, сказал Банн.

Метеорологическая служба предупредила о сильных ветрах со вторника днем до утра среды для прибрежных частей округа Пасифик на юго-западе Вашингтона. Порывы ветра могут привести к падению деревьев и линий электропередачи, предупредило Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Пасифик.

Предупреждение о снежной буре было объявлено для большинства Каскадных гор в Вашингтоне, включая национальный парк Маунт-Рейнир, начиная со вторника днем, согласно данным метеослужбы в Сиэтле. Проезд через перевалы может быть затруднен, если не невозможен.

Во вторник вечером упавшие деревья перекрыли полосу на межштатной автомагистрали в штате Вашингтон, а сильный ветер остановил паромную переправу на северо-западе Вашингтона между Порт-Таунсендом и Купевилем.Чиновники также призвали автомобилистов рассмотреть возможность отложить поездку по штату до среды из-за сильных ветров и сильного снегопада, которые ожидаются в горах.

"Это будет только зимняя страна чудес в том смысле, что вы будете задавать вопросы, где, черт возьми, вы находитесь, на любом участке земли", - сообщил Департамент транспорта штата Вашингтон в социальных сетях.

Тропический шторм "Сара" угрожает популярным курортам Центральной Америки15 нояб. 2024, 07:59 • 14009 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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