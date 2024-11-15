Тропический шторм "Сара" угрожает популярным курортам Центральной Америки
Киев • УНН
Шторм «Сара» с ветром 75 км/ч обрушился на север Гондураса и движется к курортам Юкатана. Прогнозируется до 75 см осадков с риском наводнений и оползней в регионе.
Тропический шторм "Сара" обрушился на север Гондураса поздно вечером в четверг и угрожал ливнями части Центральной Америки и югу Мексики, в том числе курортному полуострову Юкатан, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным Национального центра США по ураганам в Майами, "Сара" обрушилась на сушу примерно в 165 километрах к западу-северо-западу от Кабо-Грасиас-а-Дьос на границе Гондураса и Никарагуа. Это недалеко от Брус Лагуна, деревни с населением около 13 000 человек. Рядом есть несколько других населенных пунктов.
Мексиканские власти предупредили, что шторм может вызвать "интенсивные дожди" на курортном полуострове Юкатан.
Скорость ветра у "Сары" составляла около 75 км/ч, и она двигалась на запад со скоростью около 17 км/ч.
Ожидается, что шторм останется примерно на этом пути, прежде чем снова выйдет в море и будет угрожать побережью Белиза.
Центр сообщил, что путем шторма "Сара", по прогнозам, выпадет от 25 до 50 сантиметров осадков, а в отдельных районах - до 75 сантиметров. Такой сильный дождь может привести к опасным для жизни наводнениям и оползням.
Прогнозируется, что "Сара" пройдет над туристическим направлением Роатан у побережья Гондураса или рядом с ним в воскресенье. Затем ожидается, что шторм повернет на северо-запад в сторону Белиза и полуострова Юкатан.
Последняя волна шторма «Дана» в Испании: отменен красный уровень опасности, выяснено состояние наиболее пострадавших районов14 нояб. 2024, 12:18 • 15295 просмотров