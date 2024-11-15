Тропический шторм "Сара" угрожает популярным курортам Центральной Америки

Тропический шторм "Сара" обрушился на север Гондураса поздно вечером в четверг и угрожал ливнями части Центральной Америки и югу Мексики, в том числе курортному полуострову Юкатан, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным Национального центра США по ураганам в Майами, "Сара" обрушилась на сушу примерно в 165 километрах к западу-северо-западу от Кабо-Грасиас-а-Дьос на границе Гондураса и Никарагуа. Это недалеко от Брус Лагуна, деревни с населением около 13 000 человек. Рядом есть несколько других населенных пунктов.

Мексиканские власти предупредили, что шторм может вызвать "интенсивные дожди" на курортном полуострове Юкатан.

Скорость ветра у "Сары" составляла около 75 км/ч, и она двигалась на запад со скоростью около 17 км/ч.

Ожидается, что шторм останется примерно на этом пути, прежде чем снова выйдет в море и будет угрожать побережью Белиза.

Центр сообщил, что путем шторма "Сара", по прогнозам, выпадет от 25 до 50 сантиметров осадков, а в отдельных районах - до 75 сантиметров. Такой сильный дождь может привести к опасным для жизни наводнениям и оползням.

Прогнозируется, что "Сара" пройдет над туристическим направлением Роатан у побережья Гондураса или рядом с ним в воскресенье. Затем ожидается, что шторм повернет на северо-запад в сторону Белиза и полуострова Юкатан.

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