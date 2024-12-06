В США произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у северного побережья Калифорнии на глубине 10 км. Из-за угрозы цунами жителей прибрежных районов эвакуировали вглубь страны, позднее предупреждение было отменено.
Землетрясение магнитудой 7 в четверг, 5 декабря, произошло у северного побережья Калифорнии. На большом участке побережья Калифорнии и Орегона объявили предупреждение о цунами. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
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По данным Геологической службы США, центр землетрясения, произошедшего на глубине 10 километров, находился примерно в 63 километрах к западу от города Ферндейл.
В Национальной погодной службе призвали жителей побережья Северной Калифорнии, в том числе в районе залива Сан-Франциско, переместиться вглубь страны из-за угрозы возможного цунами. Позднее предупреждение о цунами отменили.
Власти штата сообщили, что в настоящее время проводят осмотр территорий на наличие повреждений.
Землетрясение произошло в период повышенной сейсмической активности в штате после десятилетий относительного затишья, пишет издание.
Напомним
Подводное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Японии на глубине 10 км. В течение пяти часов зафиксировано еще 6 толчков, ожидаются колебания уровня моря в прибрежных регионах.