У США триває ліквідація наслідків потужних штормів, які спричинили масштабні повені, пошкодження інфраструктури та залишили без електроенергії понад 900 тисяч споживачів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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На східному узбережжі США інтенсивність опадів поступово зменшується, що дозволило аварійним бригадам активізувати відновлювальні роботи. Негода призвела до падіння дерев, пошкодження ліній електропередач та значних перебоїв у роботі транспорту. Від Нью-Йорка до Вірджинії рятувальники проводили операції з порятунку людей на воді.

За даними сервісу PowerOutage.us, кількість знеструмлених споживачів скоротилася з понад 900 тисяч у четвер до 230 тисяч пізно ввечері у п'ятницю. Найбільше відключень зафіксували у штатах Пенсильванія та Міссурі.

Загроза нових підтоплень зберігається

Попри поступове покращення погодних умов, Національна метеорологічна служба США попереджає, що штормова система слабшатиме повільно. На узбережжі від Нью-Джерсі до Вірджинії продовжують діяти попередження про можливі повені.

Водночас на північному заході країни сформувалася інша штормова система, яка принесла сильні дощі на узбережжя Орегону. Синоптики також прогнозують подальші снігопади в Каскадних горах та на гірських перевалах у штатах Монтана і Вайомінг.

У постраждалих регіонах продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру та усувати наслідки негоди.

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