На Кубань и временно оккупированный Крым обрушился мощный шторм: порывы ветра валят деревья, срывают остановки общественного транспорта и опрокидывают грузовики. Об этом сообщают мониторинговые и местные Telegram-каналы, пишет УНН.

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На трассе между Новороссийском и Кабардинкой сильный ветер опрокинул многотонный грузовик, который врезался в металлическую опору. В временно оккупированном Севастополе большая ветка дерева упала на автомобиль во время движения и пробила лобовое стекло. Женщина, находившаяся за рулём, травмировала руку, её госпитализировали.

В Анапе из-за сильного ветра 2 рыбаков едва не унесло в открытое море. Мужчины отправились на рыбалку на резиновой лодке, однако не смогли самостоятельно вернуться к берегу. На помощь им пришли спасатели, медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Скорость ветра может превысить 130 км/ч

Из-за непогоды в районе Геленджика и Новороссийска ограничили движение грузового транспорта по трассе М-4 «Дон».

По прогнозам синоптиков, шторм продлится ещё несколько дней, а скорость порывов ветра может превысить 130 км/ч.

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