Источник: Главный центр специального контроля

В Черновицкой области 24 ноября зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Об этом сообщил Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

24 ноября 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км - сообщили в учреждении.

Как указано, подземные толчки зафиксировали 24.11.2026 в 00:09:50.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

До этого землетрясение на Буковине фиксировали 10.11.2026, оно было сильнее — магнитудой 2,2.

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