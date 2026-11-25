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В мире впервые зафиксировано шесть дней подряд, когда температура была на 2°C выше доиндустриального уровня, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание отмечает, что этот период рекордной жары, который продолжается и сейчас, слишком короток, чтобы свидетельствовать о превышении верхнего предела целевого показателя Парижского климатического соглашения. Однако, по словам ученых, это тревожный сигнал о том, что может произойти в будущем, если выбросы от сжигания ископаемого топлива не будут быстро ликвидированы. Это также усиливает обеспокоенность научного сообщества тем, что глобальное потепление может ускоряться.

В понедельник — последний день, за который доступны данные, — среднесуточная температура поверхности Земли достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений, превысив доиндустриальные показатели на 2,24°C. Согласно прогнозам, температура будет оставаться на таком высоком уровне еще как минимум несколько дней.

"Это исключительная глобальная температурная аномалия, — отметила Саманта Берджесс, руководитель стратегического направления по вопросам климата в Службе изменения климата "Коперник" (Copernicus Climate Change Service). — Мы наблюдаем рекордные глобальные температуры уже несколько месяцев подряд. Хотя показатели отдельных дней могут колебаться, температура такого уровня является ярким свидетельством того, насколько сильно нагрелся климат".

Ранее было зафиксировано лишь два периода, когда суточная температура превышала отметку в 2°C, — в ноябре 2023 года и феврале 2024 года, — однако они были короче и не достигали таких высоких значений, как нынешний эпизод.

"Еще один день — еще один глобальный температурный рекорд", — прокомментировал Зик Хаусфатер, климатолог из организации Berkeley Earth. Он добавил, что предыдущий рекорд — превышение базового уровня (1850–1900 гг.) на 2,05°C, установленное в 2023 году, — был "разгромлен".

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Эти температурные скачки обусловлены долгосрочным глобальным потеплением, вызванным сжиганием ископаемого топлива, а также чрезвычайно мощным явлением Эль-Ниньо, которое приближается к своему пику.

По словам Берджесс, в последний раз явление Эль-Ниньо такого масштаба наблюдалось в 1870-х годах; тогда оно вызвало массовый голод, унесший жизни 50 миллионов человек. Ученые ожидают, что нынешнее Эль-Ниньо достигнет пика в период с настоящего времени по январь, хотя его полное воздействие будет ощущаться еще в течение нескольких месяцев после этого. Избыточное тепло в глобальной системе уже вызывает обратные связи, усиливающие климатический кризис, — в частности, засухи и пожары в тропических лесах Индонезии и Амазонии.

Метеорологическая служба Великобритании (Met Office) прогнозирует значительный рост концентрации CO2 в атмосфере в ближайшие месяцы. Это в значительной степени обусловлено тем, что из-за засух тропические экосистемы развиваются менее активно и, следовательно, теряют способность поглощать углерод из атмосферы.

"Это усилит накопление CO2 в атмосфере, вызванное сжиганием ископаемого топлива, — отмечает Ричард Беттс, руководитель направления исследований воздействия климата в Центре имени Хэдли при Met Office. — Рост уровня CO2 с этого года на следующий составит около 3,5 частей на миллион. Это на треть быстрее, чем в предыдущие годы, и почти вдвое превышает показатель, который был бы, если бы мы двигались по сценарию ограничения глобального потепления на уровне 1,5°C".