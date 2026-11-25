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У світі вперше зафіксовано шість днів поспіль, коли температура була на 2°C вищою за доіндустріальний рівень, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Видання зауважує, що цей період рекордної спеки, який триває й досі, є надто коротким, щоб свідчити про перевищення верхньої межі цільового показника Паризької кліматичної угоди. Проте, за словами вчених, це тривожний сигнал про те, що може статися в майбутньому, якщо викиди від спалювання викопного палива не будуть швидко ліквідовані. Це також посилює занепокоєння наукової спільноти щодо того, що глобальне потепління може прискорюватися.

У понеділок — останній день, за який є доступні дані, — середньодобова температура поверхні Землі сягнула найвищого рівня за всю історію спостережень, перевищивши доіндустріальні показники на 2,24°C. Згідно з прогнозами, температура залишатиметься на такому високому рівні ще принаймні кілька днів.

"Це виняткова глобальна температурна аномалія, — зазначила Саманта Берджесс, керівниця стратегічного напрямку з питань клімату в Службі зміни клімату "Коперник" (Copernicus Climate Change Service). — Ми спостерігаємо рекордні глобальні температури вже кілька місяців поспіль. Хоча показники окремих днів можуть коливатися, температура такого рівня є яскравим свідченням того, наскільки сильно нагрівся клімат".

Раніше було зафіксовано лише два періоди, коли добова температура перевищувала позначку в 2°C — у листопаді 2023 року та лютому 2024 року, — проте вони були коротшими й не досягали таких високих значень, як нинішній епізод.

"Ще один день — ще один глобальний температурний рекорд", — прокоментував Зік Гаусфатер, кліматолог з організації Berkeley Earth. Він додав, що попередній рекорд — перевищення базового рівня (1850–1900 рр.) на 2,05°C, встановлений у 2023 році, — було "розтрощено".

Ель-Ніньйо загрожує світовій економіці збитками до $11 трильйонів, вразливим країнам бракує коштів

Ці температурні стрибки зумовлені довгостроковим глобальним потеплінням, спричиненим спалюванням викопного палива, а також надзвичайно потужним явищем Ель-Ніньйо, яке наближається до свого піку.

За словами Берджесс, востаннє явище Ель-Ніньйо такого масштабу спостерігалося у 1870-х роках; тоді воно спричинило масовий голод, що забрав життя 50 мільйонів людей. Вчені очікують, що нинішнє Ель-Ніньйо досягне піку в період відтепер і до січня, хоча його повний вплив відчуватиметься ще протягом кількох місяців після цього. Надлишкове тепло в глобальній системі вже спричиняє зворотні зв’язки, що посилюють кліматичну кризу — зокрема, посухи та пожежі в тропічних лісах Індонезії та Амазонії.

Метеорологічна служба Великої Британії (Met Office) прогнозує значне зростання концентрації CO2 в атмосфері найближчими місяцями. Це значною мірою зумовлено тим, що через посухи тропічні екосистеми розвиваються менш активно, а отже, втрачають здатність поглинати вуглець з атмосфери.

"Це посилить накопичення CO2 в атмосфері, спричинене спалюванням викопного палива, — зазначає Річард Беттс, керівник напряму досліджень впливу клімату в Центрі імені Гедлі при Met Office. — Зростання рівня CO2 з цього року на наступний становитиме близько 3,5 частин на мільйон. Це на третину швидше, ніж у попередні роки, і майже вдвічі перевищує показник, який мав би бути, якби ми рухалися за сценарієм обмеження глобального потепління на рівні 1,5°C".