Во вторник, 24 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в Украине, кроме южных областей, пройдет небольшой, а в Карпатском регионе умеренный снег. Кроме юга, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла, на юго-востоке и на юге страны 1-6° тепла, в Карпатах 5-10° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно, возможен дождь. Температура 0-2°.

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