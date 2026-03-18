Обломки БПЛА в Киеве упали на крышу нежилого здания

Вечером 18 марта в Киеве зафиксировали падение обломков российского беспилотника на крышу нежилого здания. Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Во время последней воздушной тревоги в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу нежилого здания - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пожара и пострадавших".

Украина пыталась остановить поставки БПЛА через дипломатические контакты с начала войны. Иран игнорировал призывы и продолжил обучение российских войск.