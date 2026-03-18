Обломки БПЛА в Киеве упали на крышу нежилого здания
Киев • УНН
В Киеве зафиксировали падение обломков вражеского дрона на нежилое сооружение. В результате инцидента пострадавших нет, возгорания на месте происшествия не возникло.
Вечером 18 марта в Киеве зафиксировали падение обломков российского беспилотника на крышу нежилого здания. Об этом сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Во время последней воздушной тревоги в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу нежилого здания
К счастью, обошлось без пожара и пострадавших".
Напомним
Украина пыталась остановить поставки БПЛА через дипломатические контакты с начала войны. Иран игнорировал призывы и продолжил обучение российских войск.