В Санкт-Петербурге и Москве массово отключили интернет из-за угрозы БПЛА

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой начались масштабные отключения мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников. Российские власти все чаще прибегают к полному блокированию связи в мегаполисах, оставляя доступ только к ограниченному перечню подконтрольных государственных ресурсов. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Утром 9 марта в Санкт-Петербурге зафиксировали более 2500 жалоб на отсутствие интернета, что совпало с объявлением воздушной тревоги в Ленинградской области.

Жители сообщают о невозможности воспользоваться мессенджерами, банковскими приложениями и большинством сайтов, тогда как в центре города вблизи Марсова поля исчезла даже сотовая связь. Аналогичная ситуация уже пятый день подряд наблюдается в Москве, где операторы объясняют сбои "внешними ограничениями" по распоряжению спецслужб.

Массовые отключения интернета, продолжающиеся с мая 2025 года, стали ежедневной реальностью для 63 регионов России. По данным мониторинговых сервисов, ограничения коснулись почти всего населения страны, а общая продолжительность остановок связи достигла десятков тысяч часов.

Сейчас доступными остаются только сервисы из так называемого "белого списка", в который входят "Госуслуги", российские соцсети и ресурсы государственных органов.

