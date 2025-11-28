Массовые отключения интернета дошли до москвы: жители жалуются на исчезновение связи - ЦПД

$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 4398 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
13:56 • 4398 просмотра
Эксклюзив
13:08 • 7366 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 6036 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 21505 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
11:00 • 21505 просмотра
09:41 • 17284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16603 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 29216 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 08:06 • 29216 просмотра
28 ноября, 06:58 • 19069 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17290 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14918 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 16836 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 17241 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 20100 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 19546 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 18760 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
13:56 • 4398 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 12115 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 21505 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 19192 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 08:06 • 29216 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 21319 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 38625 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 58826 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 91582 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 106602 просмотра
Северный поток

Массовые отключения интернета дошли до москвы: жители жалуются на исчезновение связи - ЦПД

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Центр противодействия дезинформации зафиксировал массовые отключения интернета в москве, ранее наблюдавшиеся в 46 регионах рф. Доступны только ресурсы из «белого списка», одобренного властями, под предлогом "защиты от украинских беспилотников".

Массовые отключения интернета дошли до москвы: жители жалуются на исчезновение связи - ЦПД

В Центре противодействия дезинформации сообщили об очередном этапе цифровых ограничений в России: к масштабным отключениям интернета, которые ранее фиксировались в 46 регионах, теперь присоединилась и Москва. Жители российской столицы массово жалуются на исчезновение мобильного и даже проводного доступа к сети. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию ЦПД.

Детали

Как заявили в Центре, особенностью этих отключений является то, что интернет не исчезает полностью – у пользователей остаются доступными только ресурсы из так называемого "белого списка", одобренного российскими властями. В ЦПД отмечают, что Кремль подает это как "защиту от украинских беспилотников", но истинная цель очевидна: ограничить россиянам доступ к независимой информации и оставить только пропагандистские источники.

В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19600 просмотров

По данным Центра, российские власти продолжают последовательно внедрять политику "цифровой изоляции", постепенно расширяя географию и продолжительность отключений, чтобы в конечном итоге полностью отрезать граждан от мирового интернета.

кремль официально признал: отключение мобильного интернета в россии – это государственная политика – ЦПД20.11.25, 17:31 • 3803 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Украина