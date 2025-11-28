Массовые отключения интернета дошли до москвы: жители жалуются на исчезновение связи - ЦПД

В Центре противодействия дезинформации сообщили об очередном этапе цифровых ограничений в России: к масштабным отключениям интернета, которые ранее фиксировались в 46 регионах, теперь присоединилась и Москва. Жители российской столицы массово жалуются на исчезновение мобильного и даже проводного доступа к сети. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию ЦПД.

Детали

Как заявили в Центре, особенностью этих отключений является то, что интернет не исчезает полностью – у пользователей остаются доступными только ресурсы из так называемого "белого списка", одобренного российскими властями. В ЦПД отмечают, что Кремль подает это как "защиту от украинских беспилотников", но истинная цель очевидна: ограничить россиянам доступ к независимой информации и оставить только пропагандистские источники.

По данным Центра, российские власти продолжают последовательно внедрять политику "цифровой изоляции", постепенно расширяя географию и продолжительность отключений, чтобы в конечном итоге полностью отрезать граждан от мирового интернета.

