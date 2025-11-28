Масові відключення інтернету дійшли до москви: мешканці скаржаться на зникнення зв'язку - ЦПД
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації зафіксував масові відключення інтернету в москві, що раніше спостерігалися в 46 регіонах рф. Доступні лише ресурси з «білого списку», схваленого владою, під приводом "захисту від українських безпілотників".
У Центрі протидії дезінформації повідомили про черговий етап цифрових обмежень у росії: до масштабних відключень інтернету, які раніше фіксувалися у 46 регіонах, тепер приєдналася й москва. Мешканці російської столиці масово скаржаться на зникнення мобільного та навіть дротового доступу до мережі. Про це пише УНН з посиланням на інформацію ЦПД.
Деталі
Як заявили у Центрі, особливістю цих відключень є те, що інтернет не зникає повністю – у користувачів залишаються доступними лише ресурси з так званого "білого списку", схваленого російською владою. У ЦПД наголошують, що кремль подає це як "захист від українських безпілотників", але справжня мета очевидна: обмежити росіянам доступ до незалежної інформації та залишити лише пропагандистські джерела.
За даними Центру, російська влада продовжує послідовно впроваджувати політику "цифрової ізоляції", поступово розширюючи географію та тривалість відключень, щоб зрештою повністю відрізати громадян від світового інтернету.
