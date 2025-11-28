Масові відключення інтернету дійшли до москви: мешканці скаржаться на зникнення зв'язку - ЦПД

У Центрі протидії дезінформації повідомили про черговий етап цифрових обмежень у росії: до масштабних відключень інтернету, які раніше фіксувалися у 46 регіонах, тепер приєдналася й москва. Мешканці російської столиці масово скаржаться на зникнення мобільного та навіть дротового доступу до мережі. Про це пише УНН з посиланням на інформацію ЦПД.

Деталі

Як заявили у Центрі, особливістю цих відключень є те, що інтернет не зникає повністю – у користувачів залишаються доступними лише ресурси з так званого "білого списку", схваленого російською владою. У ЦПД наголошують, що кремль подає це як "захист від українських безпілотників", але справжня мета очевидна: обмежити росіянам доступ до незалежної інформації та залишити лише пропагандистські джерела.

У першому регіоні рф відключили мобільний інтернет до кінця війни - ЦПД

За даними Центру, російська влада продовжує послідовно впроваджувати політику "цифрової ізоляції", поступово розширюючи географію та тривалість відключень, щоб зрештою повністю відрізати громадян від світового інтернету.

кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД