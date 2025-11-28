$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 3966 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 7040 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 5728 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 21232 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 17165 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16555 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 29066 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19060 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17284 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14915 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Масові відключення інтернету дійшли до москви: мешканці скаржаться на зникнення зв'язку - ЦПД

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Центр протидії дезінформації зафіксував масові відключення інтернету в москві, що раніше спостерігалися в 46 регіонах рф. Доступні лише ресурси з «білого списку», схваленого владою, під приводом "захисту від українських безпілотників".

Масові відключення інтернету дійшли до москви: мешканці скаржаться на зникнення зв'язку - ЦПД

У Центрі протидії дезінформації повідомили про черговий етап цифрових обмежень у росії: до масштабних відключень інтернету, які раніше фіксувалися у 46 регіонах, тепер приєдналася й москва. Мешканці російської столиці масово скаржаться на зникнення мобільного та навіть дротового доступу до мережі. Про це пише УНН з посиланням на інформацію ЦПД.

Деталі

Як заявили у Центрі, особливістю цих відключень є те, що інтернет не зникає повністю – у користувачів залишаються доступними лише ресурси з так званого "білого списку", схваленого російською владою. У ЦПД наголошують, що кремль подає це як "захист від українських безпілотників", але справжня мета очевидна: обмежити росіянам доступ до незалежної інформації та залишити лише пропагандистські джерела.

У першому регіоні рф відключили мобільний інтернет до кінця війни - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19600 переглядiв

За даними Центру, російська влада продовжує послідовно впроваджувати політику "цифрової ізоляції", поступово розширюючи географію та тривалість відключень, щоб зрештою повністю відрізати громадян від світового інтернету.

кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД20.11.25, 17:31 • 3803 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна