В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму мобильная связь и интернет регулярно исчезают на часы, а иногда - на несколько дней. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что позвонить или воспользоваться онлайн-сервисами часто просто невозможно.
Перебои фиксируют абоненты всех основных российских операторов - Билайн, МТС, Мегафон и Теле2. Несмотря на это, деньги за тарифные пакеты списываются полностью. В службах поддержки - многочасовое ожидание и никаких конкретных сроков восстановления
Указывается, что тем временем тарифы растут, а объем интернета в пакетах сокращают. При этом официальных объяснений относительно постоянных сбоев оккупационные власти не предоставляют.
Напомним
В оккупированном Крыму отключения и замедления мобильного интернета становятся постоянными мерами. Это приводит к проблемам с экстренными службами и доступом к информации.
