В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 февраля, 18:24 • 8308 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 17136 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 22287 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 24254 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 23472 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 22819 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26990 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36005 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 47695 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 56260 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ВР предлагают закрепить ответственность командиров за организацию избирательного процесса в воинских частях17 февраля, 16:23 • 3464 просмотра
Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандалаPhoto17 февраля, 16:32 • 7824 просмотра
На открытии Олимпийских игр табличку сборной Украины несла россиянка - СМИ17 февраля, 17:04 • 4764 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 6180 просмотра
Украина готовится к непогоде - разворачивают Штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций17 февраля, 19:11 • 4314 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 32669 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 46987 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 55386 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 76184 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 79641 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Олег Кипер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 6208 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 21683 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 17630 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27847 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 25544 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Во временно оккупированном Крыму мобильная связь и интернет регулярно исчезают на часы, иногда на несколько дней. Абоненты всех основных российских операторов фиксируют перебои, но деньги за тарифы списываются полностью.

В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму мобильная связь и интернет регулярно исчезают на часы, а иногда - на несколько дней. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что позвонить или воспользоваться онлайн-сервисами часто просто невозможно.

Перебои фиксируют абоненты всех основных российских операторов - Билайн, МТС, Мегафон и Теле2. Несмотря на это, деньги за тарифные пакеты списываются полностью. В службах поддержки - многочасовое ожидание и никаких конкретных сроков восстановления

- говорится в сообщении.

Указывается, что тем временем тарифы растут, а объем интернета в пакетах сокращают. При этом официальных объяснений относительно постоянных сбоев оккупационные власти не предоставляют.

Напомним

В оккупированном Крыму отключения и замедления мобильного интернета становятся постоянными мерами. Это приводит к проблемам с экстренными службами и доступом к информации.

В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до конца войны - росСМИ23.12.25, 13:43 • 9472 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоТехнологии