У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС

17 лютого, 18:24 • 8324 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 17149 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 22297 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 24262 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 23477 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22824 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26992 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36005 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47695 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56261 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
У ВР пропонують закріпити відповідальність командирів за організацію виборчого процесу у військових частинах17 лютого, 16:23 • 3464 перегляди
Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалуPhoto17 лютого, 16:32 • 7824 перегляди
На відкритті Олімпійських ігор табличку збірної України несла росіянка - ЗМІ17 лютого, 17:04 • 4764 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 6180 перегляди
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій17 лютого, 19:11 • 4314 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 32674 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 46993 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 55390 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 76187 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 79644 перегляди
У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У тимчасово окупованому Криму мобільний зв'язок та інтернет регулярно зникають на години, іноді на кілька днів. Абоненти всіх основних російських операторів фіксують перебої, але гроші за тарифи списуються повністю.

У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС

В тимчасово окупованому Криму мобільний зв’язок і інтернет регулярно зникають на години, а іноді - на кілька днів. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що подзвонити або скористатися онлайн-сервісами часто просто неможливо.

Перебої фіксують абоненти всіх основних російських операторів - Билайн, МТС, Мегафон та Теле2. Попри це, гроші за тарифні пакети списуються повністю. У службах підтримки - багатогодинне очікування та жодних конкретних термінів відновлення

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що тим часом тарифи зростають, а обсяг інтернету в пакетах скорочують. При цьому офіційних пояснень щодо постійних збоїв окупаційна влада не надає.

Нагадаємо

В окупованому Криму відключення та уповільнення мобільного інтернету стають постійними заходами. Це призводить до проблем з екстреними службами та доступом до інформації.

В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ23.12.25, 13:43 • 9472 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології