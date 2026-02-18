У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму мобільний зв'язок та інтернет регулярно зникають на години, іноді на кілька днів. Абоненти всіх основних російських операторів фіксують перебої, але гроші за тарифи списуються повністю.
В тимчасово окупованому Криму мобільний зв’язок і інтернет регулярно зникають на години, а іноді - на кілька днів. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що подзвонити або скористатися онлайн-сервісами часто просто неможливо.
Перебої фіксують абоненти всіх основних російських операторів - Билайн, МТС, Мегафон та Теле2. Попри це, гроші за тарифні пакети списуються повністю. У службах підтримки - багатогодинне очікування та жодних конкретних термінів відновлення
Вказується, що тим часом тарифи зростають, а обсяг інтернету в пакетах скорочують. При цьому офіційних пояснень щодо постійних збоїв окупаційна влада не надає.
Нагадаємо
В окупованому Криму відключення та уповільнення мобільного інтернету стають постійними заходами. Це призводить до проблем з екстреними службами та доступом до інформації.
В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ23.12.25, 13:43 • 9472 перегляди