В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
У санкт-петербурзі та москві масово вимкнули інтернет через загрозу БПЛА

Київ • УНН

В рф блокують мобільний інтернет і зв’язок у 63 регіонах через атаки дронів. Доступними залишаються лише підконтрольні владі державні ресурси.

У санкт-петербурзі та москві масово вимкнули інтернет через загрозу БПЛА

У санкт-петербурзі слідом за москвою почалися масштабні відключення мобільного інтернету через загрозу атак безпілотників. російська влада дедалі частіше вдається до повного блокування зв’язку в мегаполісах, залишаючи доступ лише до обмеженого переліку підконтрольних державних ресурсів. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Зранку 9 березня у санкт-петербурзі зафіксували понад 2500 скарг на відсутність інтернету, що збіглося з оголошенням повітряної тривоги в ленінградській області.

У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС18.02.26, 03:24 • 21438 переглядiв

Жителі повідомляють про неможливість скористатися месенджерами, банківськими додатками та більшістю сайтів, тоді як у центрі міста поблизу Марсового поля зник навіть стільниковий зв’язок. Аналогічна ситуація вже п’ятий день поспіль спостерігається у москві, де оператори пояснюють збої "зовнішніми обмеженнями" за розпорядженням спецслужб.

росія стає світовим лідером за кількістю шатдаунів

Масові відключення інтернету, що тривають з травня 2025 року, стали щоденною реальністю для 63 регіонів росії. За даними моніторингових сервісів, обмеження торкнулися майже всього населення країни, а загальна тривалість зупинок зв’язку сягнула десятків тисяч годин.

Наразі доступними залишаються лише сервіси з так званого "білого списку", до якого входять "Держпослуги", російські соцмережі та ресурси державних органів.

Масові відключення інтернету дійшли до москви: мешканці скаржаться на зникнення зв'язку - ЦПД28.11.25, 16:37 • 3466 переглядiв

Степан Гафтко

