У санкт-петербурзі та москві масово вимкнули інтернет через загрозу БПЛА
Київ • УНН
В рф блокують мобільний інтернет і зв’язок у 63 регіонах через атаки дронів. Доступними залишаються лише підконтрольні владі державні ресурси.
У санкт-петербурзі слідом за москвою почалися масштабні відключення мобільного інтернету через загрозу атак безпілотників. російська влада дедалі частіше вдається до повного блокування зв’язку в мегаполісах, залишаючи доступ лише до обмеженого переліку підконтрольних державних ресурсів. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Зранку 9 березня у санкт-петербурзі зафіксували понад 2500 скарг на відсутність інтернету, що збіглося з оголошенням повітряної тривоги в ленінградській області.
Жителі повідомляють про неможливість скористатися месенджерами, банківськими додатками та більшістю сайтів, тоді як у центрі міста поблизу Марсового поля зник навіть стільниковий зв’язок. Аналогічна ситуація вже п’ятий день поспіль спостерігається у москві, де оператори пояснюють збої "зовнішніми обмеженнями" за розпорядженням спецслужб.
росія стає світовим лідером за кількістю шатдаунів
Масові відключення інтернету, що тривають з травня 2025 року, стали щоденною реальністю для 63 регіонів росії. За даними моніторингових сервісів, обмеження торкнулися майже всього населення країни, а загальна тривалість зупинок зв’язку сягнула десятків тисяч годин.
Наразі доступними залишаються лише сервіси з так званого "білого списку", до якого входять "Держпослуги", російські соцмережі та ресурси державних органів.
