Укрэнерго предупреждает о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом графиков отключений

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" выявила очередную волну мошеннических действий, направленных на хищение данных пользователей через электронные письма. Злоумышленники рассылают сообщения с темами "График отключения" или "Обновленный график ограничений", содержащие вложенные файлы с опасными вирусами. Об этом пишет УНН.

Подробности

Письма приходят с фейкового адреса [email protected], при этом мошенники часто добавляют в копию реальные адреса компании, чтобы усыпить бдительность получателя.

Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют в случае получения подобного письма не загружать никаких файлов, не переходить по ссылкам и немедленно удалять сообщение. Если файл все же был открыт, необходимо срочно проверить устройство с помощью антивирусных программ для предотвращения распространения угрозы.

Официальные источники получения информации

В "Укрэнерго" подчеркивают, что актуальная информация о состоянии энергосистемы и графиках ограничений публикуется исключительно на официальных страницах компании в социальных сетях и на сайтах региональных облэнерго. Пользователям советуют доверять только проверенным ресурсам и избегать любых загрузок с неофициальной почты. Энергетическая компания продолжает мониторинг ситуации и призывает сообщать о новых случаях фишинговых атак для оперативного реагирования.

