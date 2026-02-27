Укренерго попереджає про розсилку шкідливого програмного забезпечення під виглядом графіків відключень

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 9460 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 16744 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 26997 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 29928 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 35956 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 50357 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45001 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38773 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33094 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53147 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
87%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 13744 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 13312 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21271 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16248 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 14333 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 9434 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 10561 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 14383 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16294 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21317 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 968 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 3178 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 4182 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25108 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 22328 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Washington Post
TikTok
Instagram

Укренерго попереджає про розсилку шкідливого програмного забезпечення під виглядом графіків відключень

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Укренерго виявило шахрайські листи з вірусами під виглядом графіків відключень. Компанія закликає не відкривати файли та перевіряти пристрої антивірусом.

Укренерго попереджає про розсилку шкідливого програмного забезпечення під виглядом графіків відключень

Національна енергетична компанія "Укренерго" виявила чергову хвилю шахрайських дій, спрямованих на викрадення даних користувачів через електронні листи. Зловмисники розсилають повідомлення з темами "Графік відключення" або "Оновлений графік обмежень", що містять вкладені файли з небезпечними вірусами. Про це пише УНН.

Деталі

Листи надходять із фейкової адреси [email protected], при цьому шахраї часто додають у копію реальні адреси компанії, щоб приспати пильність отримувача.

Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів21.02.26, 02:30 • 4962 перегляди

Фахівці з кібербезпеки наполегливо рекомендують у разі отримання подібного листа не завантажувати жодних файлів, не переходити за посиланнями та негайно видаляти повідомлення. Якщо файл усе ж був відкритий, необхідно терміново перевірити пристрій за допомогою антивірусних програм для запобігання поширенню загрози.

Офіційні джерела отримання інформації

В "Укренерго" наголошують, що актуальна інформація про стан енергосистеми та графіки обмежень публікується виключно на офіційних сторінках компанії у соціальних мережах та на сайтах регіональних обленерго. Користувачам радять довіряти лише перевіреним ресурсам і уникати будь-яких завантажень із неофіційної пошти. Енергетична компанія продовжує моніторинг ситуації та закликає повідомляти про нові випадки фішингових атак для оперативного реагування.

28 лютого по всій Україні продовжать погодинні відключення електроенергії – Укренерго27.02.26, 20:14 • 1394 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Кібератака
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Соціальна мережа
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго