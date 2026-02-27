Укренерго попереджає про розсилку шкідливого програмного забезпечення під виглядом графіків відключень
Київ • УНН
Укренерго виявило шахрайські листи з вірусами під виглядом графіків відключень. Компанія закликає не відкривати файли та перевіряти пристрої антивірусом.
Національна енергетична компанія "Укренерго" виявила чергову хвилю шахрайських дій, спрямованих на викрадення даних користувачів через електронні листи. Зловмисники розсилають повідомлення з темами "Графік відключення" або "Оновлений графік обмежень", що містять вкладені файли з небезпечними вірусами. Про це пише УНН.
Деталі
Листи надходять із фейкової адреси [email protected], при цьому шахраї часто додають у копію реальні адреси компанії, щоб приспати пильність отримувача.
Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів21.02.26, 02:30 • 4962 перегляди
Фахівці з кібербезпеки наполегливо рекомендують у разі отримання подібного листа не завантажувати жодних файлів, не переходити за посиланнями та негайно видаляти повідомлення. Якщо файл усе ж був відкритий, необхідно терміново перевірити пристрій за допомогою антивірусних програм для запобігання поширенню загрози.
Офіційні джерела отримання інформації
В "Укренерго" наголошують, що актуальна інформація про стан енергосистеми та графіки обмежень публікується виключно на офіційних сторінках компанії у соціальних мережах та на сайтах регіональних обленерго. Користувачам радять довіряти лише перевіреним ресурсам і уникати будь-яких завантажень із неофіційної пошти. Енергетична компанія продовжує моніторинг ситуації та закликає повідомляти про нові випадки фішингових атак для оперативного реагування.
28 лютого по всій Україні продовжать погодинні відключення електроенергії – Укренерго27.02.26, 20:14 • 1394 перегляди