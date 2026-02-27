Укренерго попереджає про розсилку шкідливого програмного забезпечення під виглядом графіків відключень

Національна енергетична компанія "Укренерго" виявила чергову хвилю шахрайських дій, спрямованих на викрадення даних користувачів через електронні листи. Зловмисники розсилають повідомлення з темами "Графік відключення" або "Оновлений графік обмежень", що містять вкладені файли з небезпечними вірусами. Про це пише УНН.

Деталі

Листи надходять із фейкової адреси [email protected], при цьому шахраї часто додають у копію реальні адреси компанії, щоб приспати пильність отримувача.

Фахівці з кібербезпеки наполегливо рекомендують у разі отримання подібного листа не завантажувати жодних файлів, не переходити за посиланнями та негайно видаляти повідомлення. Якщо файл усе ж був відкритий, необхідно терміново перевірити пристрій за допомогою антивірусних програм для запобігання поширенню загрози.

Офіційні джерела отримання інформації

В "Укренерго" наголошують, що актуальна інформація про стан енергосистеми та графіки обмежень публікується виключно на офіційних сторінках компанії у соціальних мережах та на сайтах регіональних обленерго. Користувачам радять довіряти лише перевіреним ресурсам і уникати будь-яких завантажень із неофіційної пошти. Енергетична компанія продовжує моніторинг ситуації та закликає повідомляти про нові випадки фішингових атак для оперативного реагування.

