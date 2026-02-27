$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 6896 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 13791 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 24230 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 27132 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 34081 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49335 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44334 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38495 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32889 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52919 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
28 лютого по всій Україні продовжать погодинні відключення електроенергії – Укренерго

Київ • УНН

 • 86 перегляди

28 лютого Укренерго продовжить погодинні відключення електроенергії по всій Україні через значні пошкодження об'єктів генерації та передачі. Дефіцит потужності залишається критичним, тому графіки діятимуть для побутових та промислових споживачів.

28 лютого по всій Україні продовжать погодинні відключення електроенергії – Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила про застосування обмежень споживання електроенергії протягом усієї суботи у більшості регіонів країни. Рішення зумовлене значними пошкодженнями об’єктів генерації та передачі внаслідок останніх масованих атак російських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Фахівці компанії зазначають, що дефіцит потужності в системі залишається критичним, що змушує запроваджувати графіки як для побутових, так і для промислових споживачів.

Заходи 28 лютого передбачають дію графіків погодинних відключень (ГПВ) для населення та окремих графіків обмеження потужності для великих підприємств.

Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення26.02.26, 11:28 • 4328 переглядiв

Енергетики пояснюють, що наслідки ракетно-дронових ударів не дозволяють забезпечити безперебійне живлення в повному обсязі, особливо під час пікових навантажень. Громадян просять заздалегідь перевіряти актуальні розклади на ресурсах місцевих обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від темпів відновлювальних робіт та погодних умов.

Графіки відключень для кожного регіону можна перевірити у нас на сайті

Частина жителів у шести областях без світла після ворожих атак, в окремих регіонах аварійні відключення27.02.26, 11:40 • 3492 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго