28 лютого по всій Україні продовжать погодинні відключення електроенергії – Укренерго
Київ • УНН
28 лютого Укренерго продовжить погодинні відключення електроенергії по всій Україні через значні пошкодження об'єктів генерації та передачі. Дефіцит потужності залишається критичним, тому графіки діятимуть для побутових та промислових споживачів.
Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила про застосування обмежень споживання електроенергії протягом усієї суботи у більшості регіонів країни. Рішення зумовлене значними пошкодженнями об’єктів генерації та передачі внаслідок останніх масованих атак російських військ. Про це пише УНН.
Деталі
Фахівці компанії зазначають, що дефіцит потужності в системі залишається критичним, що змушує запроваджувати графіки як для побутових, так і для промислових споживачів.
Заходи 28 лютого передбачають дію графіків погодинних відключень (ГПВ) для населення та окремих графіків обмеження потужності для великих підприємств.
Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення26.02.26, 11:28 • 4328 переглядiв
Енергетики пояснюють, що наслідки ракетно-дронових ударів не дозволяють забезпечити безперебійне живлення в повному обсязі, особливо під час пікових навантажень. Громадян просять заздалегідь перевіряти актуальні розклади на ресурсах місцевих обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від темпів відновлювальних робіт та погодних умов.
Графіки відключень для кожного регіону можна перевірити у нас на сайті.
Частина жителів у шести областях без світла після ворожих атак, в окремих регіонах аварійні відключення27.02.26, 11:40 • 3492 перегляди