28 лютого по всій Україні продовжать погодинні відключення електроенергії – Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила про застосування обмежень споживання електроенергії протягом усієї суботи у більшості регіонів країни. Рішення зумовлене значними пошкодженнями об’єктів генерації та передачі внаслідок останніх масованих атак російських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Фахівці компанії зазначають, що дефіцит потужності в системі залишається критичним, що змушує запроваджувати графіки як для побутових, так і для промислових споживачів.

Заходи 28 лютого передбачають дію графіків погодинних відключень (ГПВ) для населення та окремих графіків обмеження потужності для великих підприємств.

Енергетики пояснюють, що наслідки ракетно-дронових ударів не дозволяють забезпечити безперебійне живлення в повному обсязі, особливо під час пікових навантажень. Громадян просять заздалегідь перевіряти актуальні розклади на ресурсах місцевих обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від темпів відновлювальних робіт та погодних умов.

Графіки відключень для кожного регіону можна перевірити у нас на сайті.

