Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення
Київ • УНН
росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти в кількох областях, знеструмивши частину жителів у 6 областях. У більшості регіонів діють погодинні відключення, а в окремих – посилені.
рф здійснила чергову масовану атаку на енергооб’єкти у кількох областях України, на ранок є знеструмлення у 6 областях, у більшості регіонів - графіки відключень, в окремих регіонах після останнього російського удару - посилені, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Ворожі атаки
Вночі та вранці ворог здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок чого частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання
"Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики у кількох областях", - додали в Укренерго.
Як вказано, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики, зазначили у міністерстві, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.
Графіки і аварійні відключення
"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності", - повідомили у Міненерго.
В окремих регіонах після останнього комбінованого ракетно-дронового удару – заходи обмеження споживання сьогодні вимушено посилені
Як вказали в Укренерго, споживання електроенергії знизилося. У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
