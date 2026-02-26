Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення

$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 2426 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 18186 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 33689 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 30100 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 27947 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 23882 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18623 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 39283 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19396 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18496 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
72%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 17799 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 15867 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 13931 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 12461 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів04:58 • 6206 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 39283 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 43893 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 27073 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 63604 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 72740 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 1268 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 28045 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 31811 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 35842 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 37422 перегляди
Актуальне
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення

Київ • УНН

 • 388 перегляди

росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти в кількох областях, знеструмивши частину жителів у 6 областях. У більшості регіонів діють погодинні відключення, а в окремих – посилені.

Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення

рф здійснила чергову масовану атаку на енергооб’єкти у кількох областях України, на ранок є знеструмлення у 6 областях, у більшості регіонів - графіки відключень, в окремих регіонах після останнього російського удару - посилені, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Ворожі атаки

Вночі та вранці ворог здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок чого частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти  енергетики у кількох областях", - додали в Укренерго.

Як вказано, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики, зазначили у міністерстві, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Графіки і аварійні відключення

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності", - повідомили у Міненерго.

В окремих регіонах після останнього комбінованого ракетно-дронового удару – заходи обмеження споживання сьогодні вимушено посилені

- зазначили в Укренерго.

Як вказали в Укренерго, споживання електроенергії знизилося. У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Зеленський: росія вдарила 420 дронами та 39 ракетами, атакувала газову інфраструктуру та електропідстанції26.02.26, 10:06 • 2412 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна