Из-за атаки рф на энергетику есть обесточивания в 6 областях, в отдельных регионах усилены отключения

Киев • УНН

 • 464 просмотра

россия совершила массированную атаку на энергообъекты в нескольких областях, обесточив часть жителей в 6 областях. В большинстве регионов действуют почасовые отключения, а в отдельных – усиленные.

рф совершила очередную массированную атаку на энергообъекты в нескольких областях Украины, на утро есть обесточивания в 6 областях, в большинстве регионов - графики отключений, в отдельных регионах после последнего российского удара - усиленные, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Вражеские атаки

Ночью и утром враг совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате чего часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

"Ночью и утром враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики в нескольких областях", - добавили в Укрэнерго.

Как указано, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики, отметили в министерстве, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Графики и аварийные отключения

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности", - сообщили в Минэнерго.

В отдельных регионах после последнего комбинированного ракетно-дронового удара – меры ограничения потребления сегодня вынужденно усилены

- отметили в Укрэнерго.

Как указали в Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Зеленский: Россия ударила 420 дронами и 39 ракетами, атаковала газовую инфраструктуру и электроподстанции26.02.26, 10:06 • 2432 просмотра

