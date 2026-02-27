28 февраля по всей Украине продолжатся почасовые отключения электроэнергии – Укрэнерго

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 7816 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 14845 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 25302 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 28230 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 34763 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49741 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44594 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38644 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32991 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53021 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
87%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 12595 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 12124 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 19268 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 14244 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 12309 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 7090 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 8780 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 12324 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 14260 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 19283 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Руслан Кравченко
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 1864 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 3074 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 21825 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52408 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 61479 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
MIM-104 Patriot

28 февраля по всей Украине продолжатся почасовые отключения электроэнергии – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 762 просмотра

28 февраля Укрэнерго продолжит почасовые отключения электроэнергии по всей Украине из-за значительных повреждений объектов генерации и передачи. Дефицит мощности остается критическим, поэтому графики будут действовать для бытовых и промышленных потребителей.

28 февраля по всей Украине продолжатся почасовые отключения электроэнергии – Укрэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о применении ограничений потребления электроэнергии в течение всей субботы в большинстве регионов страны. Решение обусловлено значительными повреждениями объектов генерации и передачи в результате последних массированных атак российских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

Специалисты компании отмечают, что дефицит мощности в системе остается критическим, что вынуждает вводить графики как для бытовых, так и для промышленных потребителей.

Меры 28 февраля предусматривают действие графиков почасовых отключений (ГПО) для населения и отдельных графиков ограничения мощности для крупных предприятий.

Из-за атаки рф на энергетику есть обесточивания в 6 областях, в отдельных регионах усилены отключения26.02.26, 11:28 • 4348 просмотров

Энергетики объясняют, что последствия ракетно-дроновых ударов не позволяют обеспечить бесперебойное питание в полном объеме, особенно во время пиковых нагрузок. Граждан просят заранее проверять актуальные расписания на ресурсах местных облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от темпов восстановительных работ и погодных условий.

Графики отключений для каждого региона можно проверить у нас на сайте

Часть жителей в шести областях без света после вражеских атак, в отдельных регионах аварийные отключения27.02.26, 11:40 • 3538 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго