28 февраля по всей Украине продолжатся почасовые отключения электроэнергии – Укрэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о применении ограничений потребления электроэнергии в течение всей субботы в большинстве регионов страны. Решение обусловлено значительными повреждениями объектов генерации и передачи в результате последних массированных атак российских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

Специалисты компании отмечают, что дефицит мощности в системе остается критическим, что вынуждает вводить графики как для бытовых, так и для промышленных потребителей.

Меры 28 февраля предусматривают действие графиков почасовых отключений (ГПО) для населения и отдельных графиков ограничения мощности для крупных предприятий.

Энергетики объясняют, что последствия ракетно-дроновых ударов не позволяют обеспечить бесперебойное питание в полном объеме, особенно во время пиковых нагрузок. Граждан просят заранее проверять актуальные расписания на ресурсах местных облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от темпов восстановительных работ и погодных условий.

