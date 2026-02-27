$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 февраля, 22:38 • 17236 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 32635 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 30385 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 31288 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 28007 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 43444 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21863 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 105246 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46931 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 54183 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Часть жителей в шести областях без света после вражеских атак, в отдельных регионах аварийные отключения

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Минэнерго сообщило, что из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно без электроснабжения. В большинстве регионов действуют почасовые отключения, а в отдельных – аварийные.

Часть жителей в шести областях без света после вражеских атак, в отдельных регионах аварийные отключения

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 6 областях, в большинстве регионов - графики, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские атаки

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Как указано, там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия, отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения

- сообщили в министерстве.

Как указали в Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, и необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется - по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы после 23:00.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго