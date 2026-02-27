Часть жителей в шести областях без света после вражеских атак, в отдельных регионах аварийные отключения

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в 6 областях, в большинстве регионов - графики, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения

Как указано, там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия, отметили в Минэнерго.

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения