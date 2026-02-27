Частина жителів у шести областях без світла після ворожих атак, в окремих регіонах аварійні відключення
Київ • УНН
Міненерго повідомило, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово без електропостачання. У більшості регіонів діють погодинні відключення, а в окремих – аварійні.
Ворожі атаки залишилися без світла частину жителів у 6 областях, у більшості регіонів - графіки, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Ворожі атаки
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання
Як вказано, там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства, зазначили у Міненерго.
Графіки та аварійні відключення
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення
Як вказали в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, та необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається - за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години після 23:00.
