Частина жителів у шести областях без світла після ворожих атак, в окремих регіонах аварійні відключення

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 лютого, 22:38 • 17253 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 32666 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 30400 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 31302 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28016 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 43457 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21867 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 105263 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46934 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54185 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
76%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ринок смартфонів очікує рекордне падіння у 2026 році через дефіцит та подорожчання пам'яті26 лютого, 23:51 • 5424 перегляди
Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українцівPhoto27 лютого, 00:34 • 6198 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 11769 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 14014 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 10520 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 43457 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 35777 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 105263 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 79801 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 83773 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 11776 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14204 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 45284 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 55070 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57446 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
P-3 Orion

Частина жителів у шести областях без світла після ворожих атак, в окремих регіонах аварійні відключення

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міненерго повідомило, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово без електропостачання. У більшості регіонів діють погодинні відключення, а в окремих – аварійні.

Частина жителів у шести областях без світла після ворожих атак, в окремих регіонах аварійні відключення

Ворожі атаки залишилися без світла частину жителів у 6 областях, у більшості регіонів - графіки, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Ворожі атаки

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Як вказано, там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства, зазначили у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення

- повідомили у міністерстві.

Як вказали в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, та необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається - за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години після 23:00.

Партнери нададуть Україні понад 600 млн євро на енергетику - Шмигаль20.02.26, 15:46 • 4256 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго