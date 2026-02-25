$43.260.03
В Киеве работников автомойки задержали за кражу почти миллиона гривен из авто клиентки

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Киеве задержаны двое работников автомойки, которые похитили 22 500 долларов США и 1 700 евро из автомобиля клиентки. Большая часть похищенных средств изъята и возвращена владелице.

В Киеве работников автомойки задержали за кражу почти миллиона гривен из авто клиентки

В Киеве правоохранители задержали двух работников автомойки, которых подозревают в краже денег из автомобиля клиентки. Речь идет о 22 500 долларах США и 1 700 евро, что в эквиваленте составляет почти миллион гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

По информации следствия, киевлянка во время ночной воздушной тревоги забрала из дома все сбережения и спустилась на паркинг, где пережидала опасность в автомобиле. Позже она отдала авто на мойку, оставив деньги в багажнике, а после обслуживания машины обнаружила, что часть оставленных денег исчезла.

"В Соломенское управление полиции с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что после визита на автомойку обнаружила исчезновение из багажника своего автомобиля около миллиона гривен. Для выяснения обстоятельств на место выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое работников мойки – 29-летний и 33-летний мужчины. Во время смены они заметили в багажнике автомобиля деньги и решили присвоить часть из них. Так, фигуранты забрали 22 500 долларов и 1 700 евро, которые впоследствии разделили между собой", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали обоих мужчин в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а большая часть похищенной суммы удалось изъять и вернуть владелице, тогда как остальное злоумышленники успели потратить.

"Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Самое суровое наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине продолжается расследование киберпреступления на более чем 127 млн грн из-за вмешательства в "Клиент-банк" предприятий. По информации Офиса Генпрокурора, лицу, скрывающемуся за границей, сообщено о подозрении

Алла Киосак

