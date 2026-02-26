Законопроект о Киберсилах ВСУ доработали ко второму чтению
Законопроект о Киберсилах ВСУ доработан ко второму чтению. Он определяет правовые и организационные основы формирования отдельной военной структуры по стандартам НАТО для киберобороны государства.
Проект Закона о Киберсилах Вооруженных Сил Украины доработан ко второму чтению по итогам совместной работы профильного комитета Верховной Рады, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и органов военной разведки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Документ определяет правовые и организационные основы формирования в составе Вооруженных Сил Украины отдельной военной и технической организационной структуры по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.
Законопроектом предусмотрено, что основными задачами Киберсил станут наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания, проведение военных киберопераций, получение и удержание преимущества над противником в киберпространстве, ослабление его возможностей путем операций в электромагнитном спектре и киберпространстве, а также защита информационных и коммуникационных систем сил обороны.
В Генеральном штабе отмечают, что в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины киберпространство является одним из ключевых доменов современной войны. Институционализация Киберсил как отдельного рода войск должна обеспечить системность, централизованное управление, развитие возможностей и повышение эффективности киберобороны государства.
