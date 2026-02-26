Законопроект о Киберсилах ВСУ доработали ко второму чтению

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 4190 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 12934 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 11652 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 59520 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 35967 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 48227 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62012 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53054 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 63655 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31766 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
75%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 7214 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 32967 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 31764 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 32406 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 10377 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 12929 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 10526 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 59505 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 63653 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 68671 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Сумы
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 31866 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 47154 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49884 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 54745 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54838 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

Законопроект о Киберсилах ВСУ доработали ко второму чтению

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Законопроект о Киберсилах ВСУ доработан ко второму чтению. Он определяет правовые и организационные основы формирования отдельной военной структуры по стандартам НАТО для киберобороны государства.

Законопроект о Киберсилах ВСУ доработали ко второму чтению

Проект Закона о Киберсилах Вооруженных Сил Украины доработан ко второму чтению по итогам совместной работы профильного комитета Верховной Рады, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и органов военной разведки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

Документ определяет правовые и организационные основы формирования в составе Вооруженных Сил Украины отдельной военной и технической организационной структуры по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Законопроектом предусмотрено, что основными задачами Киберсил станут наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания, проведение военных киберопераций, получение и удержание преимущества над противником в киберпространстве, ослабление его возможностей путем операций в электромагнитном спектре и киберпространстве, а также защита информационных и коммуникационных систем сил обороны.

В Генеральном штабе отмечают, что в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины киберпространство является одним из ключевых доменов современной войны. Институционализация Киберсил как отдельного рода войск должна обеспечить системность, централизованное управление, развитие возможностей и повышение эффективности киберобороны государства.

Напомним

За прошедшие сутки 25 февраля на линии фронта произошло 235 боевых столкновений. Противник совершил один ракетный удар, 68 авиационных ударов и применил 5271 дрон-камикадзе.

Андрей Тимощенков

ПолитикаТехнологии
Кибератака
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
НАТО
Украина