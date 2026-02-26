На фронті відбулось 235 бойових зіткнень, ворог завдав 68 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 25 лютого на лінії фронту зафіксовано 235 бойових зіткнень. Противник завдав по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 68 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіаційні бомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також росіяни застосували 5271 дрон-камікадзе та здійснили 3222 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав удару авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Лужки Сумської області; Покровське, Гаврилівка, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Островське, Чарівне, Залізничне, Трудове, Світла Долина, Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА російських окупаційних військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 10 з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у бік Зеленого та Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного.

На Слов’янському напрямку українські оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагались просунутися на позиції українських військ, у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував українські позиції, у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку противник 36 разів намагався йти вперед на позиції українських оборонців, у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили вісім атак, в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни зупинили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 1360 людей. Українські воїни знешкодили три танки, 25 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 681 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 26 лютого Полтавська область зазнала російської атаки. Було пошкоджено промислові підприємства та приватні домоволодіння. Без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів, постраждалих немає.