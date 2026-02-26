На фронте произошло 235 боевых столкновений, враг нанес 68 авиаударов - Генштаб ВСУ

$43.240.02
25 февраля, 19:42 • 14113 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 26303 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 23778 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 22210 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 19651 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16553 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 32855 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19038 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18228 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 38825 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 13:55 • 32866 просмотра
25 февраля, 13:55 • 32866 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 12:01 • 38834 просмотра
25 февраля, 12:01 • 38834 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 59011 просмотра
24 февраля, 12:55 • 59011 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 68330 просмотра
24 февраля, 09:05 • 68330 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 86698 просмотра
На фронте произошло 235 боевых столкновений, враг нанес 68 авиаударов - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 524 просмотра

За прошедшие сутки 25 февраля на линии фронта произошло 235 боевых столкновений. Противник совершил один ракетный удар, 68 авиационных ударов и применил 5271 дрон-камикадзе.

На фронте произошло 235 боевых столкновений, враг нанес 68 авиаударов - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 25 февраля на линии фронта зафиксировано 235 боевых столкновений. Противник нанес по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 68 авиационных ударов, сбросив 222 управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также россияне применили 5271 дрон-камикадзе и совершили 3222 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 91 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Лужки Сумской области; Покровское, Гавриловка, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области; Островское, Чаривное, Зализничное, Трудовое, Светлая Долина, Воздвижевка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских оккупационных войск.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские защитники отбили 12 атак противника. Враг нанес 3 авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 10 из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкиного, Волчанска и в сторону Зеленого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Новоегоровки, Дробышево, Лимана и в районе Мирного.

На Славянском направлении украинские защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск, в сторону Рай-Александровки и в районах Бондарного и Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее, Новоалександровка и Новопавловка.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении противник 36 раз пытался идти вперед на позиции украинских защитников, в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Горькое и Варваровка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили восемь атак, в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины остановили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1360 человек. Украинские воины обезвредили три танка, 25 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, 681 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

В ночь на 26 февраля Полтавская область подверглась российской атаке. Были повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света остались почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет.

Евгений Устименко

