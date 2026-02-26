Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ допрацювали до другого читання
Київ • УНН
Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ доопрацьовано до другого читання. Він визначає правові та організаційні засади формування окремої військової структури за стандартами НАТО для кібероборони держави.
Проєкт Закону про Кіберсили Збройних Сил України доопрацьовано до другого читання за підсумками спільної роботи профільного комітету Верховної Ради, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Документ визначає правові та організаційні засади формування у складі Збройних Сил України окремої військової та технічної організаційної структури за стандартами НАТО, яка відповідатиме за кібероборону держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності у кіберпросторі.
Законопроєктом передбачено, що основними завданнями Кіберсил стануть нарощування і ефективне застосування спроможностей кіберстримування, проведення військових кібероперацій, здобуття та утримання переваги над противником у кіберпросторі, послаблення його можливостей шляхом операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі, а також захист інформаційних і комунікаційних систем сил оборони.
У Генеральному штабі наголошують, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України кіберпростір є одним із ключових доменів сучасної війни. Інституалізація Кіберсил як окремого роду військ має забезпечити системність, централізоване управління, розвиток спроможностей і підвищення ефективності кібероборони держави.
Нагадаємо
