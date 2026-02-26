$43.240.02
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ допрацювали до другого читання

Київ

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ доопрацьовано до другого читання. Він визначає правові та організаційні засади формування окремої військової структури за стандартами НАТО для кібероборони держави.

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ допрацювали до другого читання

Проєкт Закону про Кіберсили Збройних Сил України доопрацьовано до другого читання за підсумками спільної роботи профільного комітету Верховної Ради, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Документ визначає правові та організаційні засади формування у складі Збройних Сил України окремої військової та технічної організаційної структури за стандартами НАТО, яка відповідатиме за кібероборону держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності у кіберпросторі.

Законопроєктом передбачено, що основними завданнями Кіберсил стануть нарощування і ефективне застосування спроможностей кіберстримування, проведення військових кібероперацій, здобуття та утримання переваги над противником у кіберпросторі, послаблення його можливостей шляхом операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі, а також захист інформаційних і комунікаційних систем сил оборони.

У Генеральному штабі наголошують, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України кіберпростір є одним із ключових доменів сучасної війни. Інституалізація Кіберсил як окремого роду військ має забезпечити системність, централізоване управління, розвиток спроможностей і підвищення ефективності кібероборони держави.

Впродовж минулої доби 25 лютого на лінії фронту відбулося 235 бойових зіткнень. Противник здійснив один ракетний удар, 68 авіаційних ударів та застосував 5271 дрон-камікадзе.

Андрій Тимощенков

