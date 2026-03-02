Силы обороны освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении и продолжают наступление
Силы обороны освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении, еще 3 полностью зачищены от врага. С 29 января 2026 года российские захватчики понесли потери более 6,5 тысяч человек личного состава.
Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ осуществляют успешное продвижение на Александровском направлении, методично вытесняя российских оккупантов с укрепленных позиций. По состоянию на сейчас украинские десантники уже освободили девять населенных пунктов, еще три полностью зачищены от врага, а операция по деоккупации следующих территорий продолжается в активной фазе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
С началом наступательной операции 29 января 2026 года российские захватчики понесли колоссальные потери, которые насчитывают более 6,5 тысяч человек личного состава, из которых 4355 – безвозвратные.
Важным этапом наступления стало ограничение доступа оккупационных сил к сети Starlink, что существенно подорвало их ситуационную осведомленность и усложнило управление подразделениями.
Несмотря на попытки врага продолжать движение, украинские FPV-расчеты и аэроразведка непрерывно уничтожают цели, не оставляя агрессору шансов на безопасный тыл.
Статистика уничтоженной техники и вооружения оккупантов
В ходе боев подразделения ДШВ превратили в металлолом сотни единиц вражеского вооружения и специальной техники. Общие потери техники противника в зоне операции составляют 419 единиц, среди которых:
- 147 артиллерийских систем и 7 танков;
- 14 боевых бронированных машин и 242 единицы автомобильной техники;
- 611 беспилотников типа "крыло" и 108 пунктов управления БПЛА;
- значительное количество спецтехники, средств ПВО и мототранспорта.
По информации Командования Десантно-штурмовых войск, ВСУ крепко держат инициативу и продолжают планомерное освобождение украинской земли, увеличивая количество пленных и уничтоженного ресурса "оси зла".
