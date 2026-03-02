$43.100.11
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:33 • 1894 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
12:02 • 9398 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
11:19 • 17785 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13562 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38449 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71367 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
1 марта, 17:51 • 65978 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69788 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76069 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:19 • 17817 просмотра
Силы обороны освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении и продолжают наступление

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Силы обороны освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении, еще 3 полностью зачищены от врага. С 29 января 2026 года российские захватчики понесли потери более 6,5 тысяч человек личного состава.

Силы обороны освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении и продолжают наступление

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ осуществляют успешное продвижение на Александровском направлении, методично вытесняя российских оккупантов с укрепленных позиций. По состоянию на сейчас украинские десантники уже освободили девять населенных пунктов, еще три полностью зачищены от врага, а операция по деоккупации следующих территорий продолжается в активной фазе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

С началом наступательной операции 29 января 2026 года российские захватчики понесли колоссальные потери, которые насчитывают более 6,5 тысяч человек личного состава, из которых 4355 – безвозвратные.

Важным этапом наступления стало ограничение доступа оккупационных сил к сети Starlink, что существенно подорвало их ситуационную осведомленность и усложнило управление подразделениями.

Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, попадание по НПЗ "Албашнефть"02.03.26, 15:14 • 1314 просмотров

Несмотря на попытки врага продолжать движение, украинские FPV-расчеты и аэроразведка непрерывно уничтожают цели, не оставляя агрессору шансов на безопасный тыл.

Статистика уничтоженной техники и вооружения оккупантов

В ходе боев подразделения ДШВ превратили в металлолом сотни единиц вражеского вооружения и специальной техники. Общие потери техники противника в зоне операции составляют 419 единиц, среди которых:

  • 147 артиллерийских систем и 7 танков;
    • 14 боевых бронированных машин и 242 единицы автомобильной техники;
      • 611 беспилотников типа "крыло" и 108 пунктов управления БПЛА;
        • значительное количество спецтехники, средств ПВО и мототранспорта.

          По информации Командования Десантно-штурмовых войск, ВСУ крепко держат инициативу и продолжают планомерное освобождение украинской земли, увеличивая количество пленных и уничтоженного ресурса "оси зла".

          "Битва за зиму": ВСУ уничтожили за 3 месяца больше солдат РФ, чем агрессор смог привлечь – Сырский02.03.26, 14:20 • 1862 просмотра

          Степан Гафтко

