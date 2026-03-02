$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
13:33 • 1526 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 8738 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 17305 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 13259 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 38200 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71158 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 65817 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69700 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 76016 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75899 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
Сили оборони звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку та продовжують наступ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Сили оборони звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку, ще 3 повністю зачищені від ворога. З 29 січня 2026 року російські загарбники зазнали втрат понад 6,5 тисяч осіб особового складу.

Сили оборони звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку та продовжують наступ

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ здійснюють успішне просування на Олександрівському напрямку, методично витісняючи російських окупантів із укріплених позицій. Станом на зараз українські десантники вже звільнили дев’ять населених пунктів, ще три повністю зачищені від ворога, а операція з деокупації наступних територій триває в активній фазі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З початком наступальної операції 29 січня 2026 року російські загарбники зазнали колосальних втрат, які налічують понад 6,5 тисяч осіб особового складу, з яких 4355 – безповоротні.

Важливим етапом наступу стало обмеження доступу окупаційних сил до мережі Starlink, що суттєво підірвало їхню ситуаційну обізнаність та ускладнило управління підрозділами.

Генштаб підтвердив ураження нафтотерміналу і військово-морської бази рф в новоросійську, влучання по НПЗ "Албашнєфть"02.03.26, 15:14 • 1224 перегляди

Попри спроби ворога продовжувати рух, українські FPV-розрахунки та аеророзвідка безперервно знищують цілі, не залишаючи агресору шансів на безпечний тил.

Статистика знищеної техніки та озброєння окупантів

У ході боїв підрозділи ДШВ перетворили на брухт сотні одиниць ворожого озброєння та спеціальної техніки. Загальні втрати техніки противника в зоні операції становлять 419 одиниць, серед яких:

  • 147 артилерійських систем та 7 танків;
    • 14 бойових броньованих машин та 242 одиниці автомобільної техніки;
      • 611 безпілотників типу "крило" та 108 пунктів управління БПЛА;
        • значна кількість спецтехніки, засобів ППО та мототранспорту.

          За інформацією Командування Десантно-штурмових військ, ЗСУ міцно тримають ініціативу та продовжують планомірне визволення української землі, збільшуючи кількість полонених та знищеного ресурсу "осі зла".

          "Битва за зиму": ЗСУ знищили за 3 місяці більше солдатів рф, ніж агресор зміг залучити – Сирський02.03.26, 14:20 • 1816 переглядiв

          Степан Гафтко

