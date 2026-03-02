Сили оборони звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку та продовжують наступ
Київ • УНН
Сили оборони звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку, ще 3 повністю зачищені від ворога. З 29 січня 2026 року російські загарбники зазнали втрат понад 6,5 тисяч осіб особового складу.
Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ здійснюють успішне просування на Олександрівському напрямку, методично витісняючи російських окупантів із укріплених позицій. Станом на зараз українські десантники вже звільнили дев’ять населених пунктів, ще три повністю зачищені від ворога, а операція з деокупації наступних територій триває в активній фазі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
З початком наступальної операції 29 січня 2026 року російські загарбники зазнали колосальних втрат, які налічують понад 6,5 тисяч осіб особового складу, з яких 4355 – безповоротні.
Важливим етапом наступу стало обмеження доступу окупаційних сил до мережі Starlink, що суттєво підірвало їхню ситуаційну обізнаність та ускладнило управління підрозділами.
Попри спроби ворога продовжувати рух, українські FPV-розрахунки та аеророзвідка безперервно знищують цілі, не залишаючи агресору шансів на безпечний тил.
Статистика знищеної техніки та озброєння окупантів
У ході боїв підрозділи ДШВ перетворили на брухт сотні одиниць ворожого озброєння та спеціальної техніки. Загальні втрати техніки противника в зоні операції становлять 419 одиниць, серед яких:
- 147 артилерійських систем та 7 танків;
- 14 бойових броньованих машин та 242 одиниці автомобільної техніки;
- 611 безпілотників типу "крило" та 108 пунктів управління БПЛА;
- значна кількість спецтехніки, засобів ППО та мототранспорту.
За інформацією Командування Десантно-штурмових військ, ЗСУ міцно тримають ініціативу та продовжують планомірне визволення української землі, збільшуючи кількість полонених та знищеного ресурсу "осі зла".
