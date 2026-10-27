Европа вступила в новую "эру тьмы" — президент Финляндии предупредил об опасных изменениях в мире

Европа переживает новую «эпоху тьмы» из-за многочисленных войн, обострения противостояния между США и Китаем и разрушения привычного мирового порядка. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время выступления в Колледже Европы в Брюгге, сообщает Politico, пишет УНН.

По словам финского президента, мир оказался на историческом переломном этапе, который можно сравнить с окончанием Второй мировой войны в 1945 году и падением коммунистических режимов в Европе в 1989 году.

В определённом смысле я начал своё обучение в эпоху света, а вы начинаете своё обучение в эпоху тьмы. Раньше мы могли сказать, что три величайших убийцы человечества — болезни, голод и войны — были побеждены. Это уже не так. Свет уступил место тьме

Президент Финляндии подчеркнул, что в настоящее время в мире, по некоторым оценкам, продолжается около 65 войн и вооружённых конфликтов. Он назвал это наибольшим количеством со времени окончания Второй мировой войны.

По мнению Стубба, будущее глобальной безопасности в значительной степени будет зависеть от того, выберут ли США и Китай сотрудничество или дальнейшее противостояние.

Особое внимание финский президент уделил угрозе со стороны России.

Ключевой вопрос для всех нас — создать европейскую структуру безопасности, которая гарантирует, что Россия больше не нападёт на своих соседей