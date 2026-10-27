Европа вступила в новую "эру тьмы" — президент Финляндии предупредил об опасных изменениях в мире
Киев • УНН
Президент Финляндии назвал около 65 войн и конфликтов признаком новой эры тьмы. Он призвал создать систему безопасности против новых атак России.
Европа переживает новую «эпоху тьмы» из-за многочисленных войн, обострения противостояния между США и Китаем и разрушения привычного мирового порядка. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время выступления в Колледже Европы в Брюгге, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По словам финского президента, мир оказался на историческом переломном этапе, который можно сравнить с окончанием Второй мировой войны в 1945 году и падением коммунистических режимов в Европе в 1989 году.
В определённом смысле я начал своё обучение в эпоху света, а вы начинаете своё обучение в эпоху тьмы. Раньше мы могли сказать, что три величайших убийцы человечества — болезни, голод и войны — были побеждены. Это уже не так. Свет уступил место тьме
Европа должна создать новую систему безопасности
Президент Финляндии подчеркнул, что в настоящее время в мире, по некоторым оценкам, продолжается около 65 войн и вооружённых конфликтов. Он назвал это наибольшим количеством со времени окончания Второй мировой войны.
По мнению Стубба, будущее глобальной безопасности в значительной степени будет зависеть от того, выберут ли США и Китай сотрудничество или дальнейшее противостояние.
Особое внимание финский президент уделил угрозе со стороны России.
Ключевой вопрос для всех нас — создать европейскую структуру безопасности, которая гарантирует, что Россия больше не нападёт на своих соседей
Стубб убеждён, что НАТО останется основой европейской безопасности, однако континенту необходимы дополнительные механизмы для предотвращения новых войн.
В то же время президент Финляндии призвал не терять оптимизма. Он предположил, что в течение следующих 30 лет Европейский Союз может расшириться с 27 до 40 государств, в частности благодаря вступлению Украины, Молдовы и Норвегии, а также возможному возвращению Великобритании.
Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО27.10.26, 01:17 • 14381 просмотр