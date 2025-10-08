ЄС планує сканувати повідомлення WhatsApp та Signal: Meta попереджає про загрозу свободі

У ЄС триває вдосконалення боротьби з дитячою порнографією. Запропоновано новий закон, який зобов'язує попередньо сканувати повідомлення WhatsApp або Signal. У Meta відреагували, зазначивши, що "розкриття" наскрізного шифрування ставить під загрозу цифрову безпеку.

Деталі

У Європі, у межах проєкту боротьби з педофілією, розробляють план контролю чатів месенджерів (Chat Control). Щоб виявляти поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми у миттєвих повідомленнях WhatsApp або Telegram, або електронною поштою, компаніям-власникам месенджерів пропонується перевіряти та сканувати приватні повідомлення, які надсилаються в межах ЄС.

Наразі Європейська Рада тільки завершила голосування затвердження Chat Control. Водночас тривають дискусії.

Багато експертів вказують, що на практиці запровадження такої норми легалізує масове спостереження за повідомленнями та електронною поштою всіх громадян Європи.

Це створить умови шпигунства за користувачами.

Зокрема, у компанії Meta зазначили, що впровадження контролю чатів також підриває норми безпеки.

Остання пропозиція головування в Раді ЄС все ще підриває шифрування від кінця до кінця та ставить під загрозу приватність, свободу та цифрову безпеку всіх. - заявив порталу Netzpolitik.org речник групи Meta у Facebook, членом якої також є WhatsApp.

Ось що кажуть інші фахівці.

Райнер Вендт, голова Німецької поліцейської профспілки наголосив:

Моніторинг чатів будь-ким – це кінець конфіденційності, свободи слова та демократії. Як член профспілки, я покладаюся на конфіденційне спілкування, наприклад, з журналістами, колегами чи політиками - ідеться у коментарі представника профспілки ФРН.

Керуючий директор ІТ-асоціації Bitkom Бернхард Роледер заявив у коментарі Bild:

Замість сліпого сканування даних, поліції та слідчим потрібні найсучасніші технології та більше спеціалістів для відстеження порушників - зазначив фахівець.

Йоахім Тюрк, віце-президент із захисту дітей зауважив, що "слідчі органи вже стикаються з майже неймовірною кількістю даних, які вони повинні переглянути та оцінити".

Це зв'язує ресурси, які краще було б використовувати в розслідуваннях та запобіганні - пояснив він свою логіку.

Доповнення

Наразі противники європейського плану контролю чату здобули черговий перепочинок, оскільки Берлін ще не дав згоду на втілення Chat Control.

Нагадаємо

Керівниця месенджера Signal Мередіт Віттакер заявила, що додаток готовий покинути ЄС у разі ухвалення закону, який дозволяє владі обходити шифрування для перевірки приватних повідомлень.

