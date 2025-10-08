ЄС планує сканувати повідомлення WhatsApp та Signal: Meta попереджає про загрозу свободі

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11626 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16483 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20844 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19832 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19670 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18178 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21293 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19218 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярнi новини
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 28118 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 38718 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20855 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 14976 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11455 перегляди
Публікації
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 11613 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9456 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16464 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11785 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20834 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Чернігівська область
Польща
Вінницька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 21108 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 41200 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 44237 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 95687 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 90327 перегляди
Актуальне
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
The Guardian

ЄС планує сканувати повідомлення WhatsApp та Signal: Meta попереджає про загрозу свободі

Київ • УНН

 • 632 перегляди

В ЄС пропонують закон, що зобов'язує компанії сканувати повідомлення в месенджерах до шифрування. Але багато експертів застерігають, що це підірве конфіденційність та безпеку користувачів.

ЄС планує сканувати повідомлення WhatsApp та Signal: Meta попереджає про загрозу свободі

У ЄС триває вдосконалення боротьби з дитячою порнографією. Запропоновано новий закон, який зобов'язує попередньо сканувати повідомлення WhatsApp або Signal. У Meta відреагували, зазначивши, що "розкриття" наскрізного шифрування ставить під загрозу цифрову безпеку.

Передає УНН із посиланням на Bild, Netzpolitik та ЕuropeanNewsRoom.

Деталі

У Європі, у межах проєкту боротьби з педофілією, розробляють план контролю чатів месенджерів (Chat Control). Щоб виявляти поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми у миттєвих повідомленнях WhatsApp або Telegram, або електронною поштою, компаніям-власникам месенджерів пропонується перевіряти та сканувати приватні повідомлення, які надсилаються в межах ЄС.

Наразі Європейська Рада тільки завершила голосування затвердження Chat Control. Водночас тривають дискусії.

Багато експертів вказують, що на практиці запровадження такої норми легалізує масове спостереження за повідомленнями та електронною поштою всіх громадян Європи.

Це створить умови шпигунства за користувачами.

Зокрема, у компанії Meta зазначили, що впровадження контролю чатів також підриває норми безпеки.

Остання пропозиція головування в Раді ЄС все ще підриває шифрування від кінця до кінця та ставить під загрозу приватність, свободу та цифрову безпеку всіх.

- заявив порталу Netzpolitik.org речник групи Meta у Facebook, членом якої також є WhatsApp.

Ось що кажуть інші фахівці.

Райнер Вендт, голова Німецької поліцейської профспілки наголосив:

Моніторинг чатів будь-ким – це кінець конфіденційності, свободи слова та демократії. Як член профспілки, я покладаюся на конфіденційне спілкування, наприклад, з журналістами, колегами чи політиками

- ідеться у коментарі представника профспілки ФРН. 

Керуючий директор ІТ-асоціації Bitkom Бернхард Роледер заявив у коментарі Bild: 

Замість сліпого сканування даних, поліції та слідчим потрібні найсучасніші технології та більше спеціалістів для відстеження порушників

- зазначив фахівець. 

Йоахім Тюрк, віце-президент із захисту дітей зауважив, що "слідчі органи вже стикаються з майже неймовірною кількістю даних, які вони повинні переглянути та оцінити". 

Це зв'язує ресурси, які краще було б використовувати в розслідуваннях та запобіганні

- пояснив він свою логіку. 

Доповнення

Наразі противники європейського плану контролю чату здобули черговий перепочинок, оскільки Берлін ще не дав згоду на втілення  Chat Control. 

Нагадаємо

Керівниця месенджера Signal Мередіт Віттакер заявила, що додаток готовий покинути ЄС у разі ухвалення закону, який дозволяє владі обходити шифрування для перевірки приватних повідомлень.

57-річного жителя столиці України підозрюють у тому, що він скористався довірою дітей, та зґвалтував двох дівчат 8 та 12 років.

Ігор Тележніков

ПолітикаТехнології
WhatsApp
Telegram
Signal
Європейська рада
Європейський Союз
Європа
Facebook
Берлін