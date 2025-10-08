ЕС планирует сканировать сообщения WhatsApp и Signal: Meta предупреждает об угрозе свободе

В ЕС продолжается совершенствование борьбы с детской порнографией. Предложен новый закон, обязывающий предварительно сканировать сообщения WhatsApp или Signal. В Meta отреагировали, отметив, что "раскрытие" сквозного шифрования ставит под угрозу цифровую безопасность.

Передает УНН со ссылкой на Bild, Netzpolitik и EuropeanNewsRoom.

Подробности

В Европе, в рамках проекта борьбы с педофилией, разрабатывается план контроля чатов мессенджеров (Chat Control). Чтобы выявлять распространение материалов о сексуальном насилии над детьми в мгновенных сообщениях WhatsApp или Telegram, или по электронной почте, компаниям-владельцам мессенджеров предлагается проверять и сканировать частные сообщения, которые отправляются в пределах ЕС.

Сейчас Европейский Совет только завершил голосование по утверждению Chat Control. В то же время продолжаются дискуссии.

Многие эксперты указывают, что на практике введение такой нормы легализует массовое наблюдение за сообщениями и электронной почтой всех граждан Европы.

Это создаст условия шпионажа за пользователями.

В частности, в компании Meta отметили, что внедрение контроля чатов также подрывает нормы безопасности.

Последнее предложение председательства в Совете ЕС все еще подрывает сквозное шифрование и ставит под угрозу приватность, свободу и цифровую безопасность всех. - заявил порталу Netzpolitik.org представитель группы Meta в Facebook, членом которой также является WhatsApp.

Вот что говорят другие специалисты.

Райнер Вендт, глава Немецкого полицейского профсоюза подчеркнул:

Мониторинг чатов кем-либо – это конец конфиденциальности, свободы слова и демократии. Как член профсоюза, я полагаюсь на конфиденциальное общение, например, с журналистами, коллегами или политиками - говорится в комментарии представителя профсоюза ФРГ.

Управляющий директор ИТ-ассоциации Bitkom Бернхард Роледер заявил в комментарии Bild:

Вместо слепого сканирования данных, полиции и следователям нужны самые современные технологии и больше специалистов для отслеживания нарушителей - отметил специалист.

Йоахим Тюрк, вице-президент по защите детей отметил, что "следственные органы уже сталкиваются с почти невероятным количеством данных, которые они должны просмотреть и оценить".

Это связывает ресурсы, которые лучше было бы использовать в расследованиях и предотвращении - объяснил он свою логику.

Дополнение

Сейчас противники европейского плана контроля чата получили очередную передышку, поскольку Берлин еще не дал согласия на воплощение Chat Control.

Напомним

Руководитель мессенджера Signal Мередит Уиттакер заявила, что приложение готово покинуть ЕС в случае принятия закона, который позволяет властям обходить шифрование для проверки частных сообщений.

57-летнего жителя столицы Украины подозревают в том, что он воспользовался доверием детей и изнасиловал двух девочек 8 и 12 лет.