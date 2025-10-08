$41.320.03
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС планирует сканировать сообщения WhatsApp и Signal: Meta предупреждает об угрозе свободе

Киев • УНН

 • 492 просмотра

В ЕС предлагают закон, обязывающий компании сканировать сообщения в мессенджерах до шифрования. Но многие эксперты предупреждают, что это подорвет конфиденциальность и безопасность пользователей.

ЕС планирует сканировать сообщения WhatsApp и Signal: Meta предупреждает об угрозе свободе

В ЕС продолжается совершенствование борьбы с детской порнографией. Предложен новый закон, обязывающий предварительно сканировать сообщения WhatsApp или Signal. В Meta отреагировали, отметив, что "раскрытие" сквозного шифрования ставит под угрозу цифровую безопасность.

Передает УНН со ссылкой на Bild, Netzpolitik и EuropeanNewsRoom.

Подробности

В Европе, в рамках проекта борьбы с педофилией, разрабатывается план контроля чатов мессенджеров (Chat Control). Чтобы выявлять распространение материалов о сексуальном насилии над детьми в мгновенных сообщениях WhatsApp или Telegram, или по электронной почте, компаниям-владельцам мессенджеров предлагается проверять и сканировать частные сообщения, которые отправляются в пределах ЕС.

Сейчас Европейский Совет только завершил голосование по утверждению Chat Control. В то же время продолжаются дискуссии.

Многие эксперты указывают, что на практике введение такой нормы легализует массовое наблюдение за сообщениями и электронной почтой всех граждан Европы.

Это создаст условия шпионажа за пользователями.

В частности, в компании Meta отметили, что внедрение контроля чатов также подрывает нормы безопасности.

Последнее предложение председательства в Совете ЕС все еще подрывает сквозное шифрование и ставит под угрозу приватность, свободу и цифровую безопасность всех.

- заявил порталу Netzpolitik.org представитель группы Meta в Facebook, членом которой также является WhatsApp.

Вот что говорят другие специалисты.

Райнер Вендт, глава Немецкого полицейского профсоюза подчеркнул:

Мониторинг чатов кем-либо – это конец конфиденциальности, свободы слова и демократии. Как член профсоюза, я полагаюсь на конфиденциальное общение, например, с журналистами, коллегами или политиками

- говорится в комментарии представителя профсоюза ФРГ.

Управляющий директор ИТ-ассоциации Bitkom Бернхард Роледер заявил в комментарии Bild:

Вместо слепого сканирования данных, полиции и следователям нужны самые современные технологии и больше специалистов для отслеживания нарушителей

- отметил специалист.

Йоахим Тюрк, вице-президент по защите детей отметил, что "следственные органы уже сталкиваются с почти невероятным количеством данных, которые они должны просмотреть и оценить".

Это связывает ресурсы, которые лучше было бы использовать в расследованиях и предотвращении

- объяснил он свою логику.

Дополнение

Сейчас противники европейского плана контроля чата получили очередную передышку, поскольку Берлин еще не дал согласия на воплощение Chat Control.

Напомним

Руководитель мессенджера Signal Мередит Уиттакер заявила, что приложение готово покинуть ЕС в случае принятия закона, который позволяет властям обходить шифрование для проверки частных сообщений.

57-летнего жителя столицы Украины подозревают в том, что он воспользовался доверием детей и изнасиловал двух девочек 8 и 12 лет.

Игорь Тележников

