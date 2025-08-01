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Без права внесення застави: киянина затримано за зґвалтування двох малолітніх дівчат

Київ • УНН

 • 198 перегляди

57-річного киянина підозрюють у зґвалтуванні двох дівчат 8 та 12 років. Суд арештував підозрюваного без права застави до 26 вересня 2025 року.

Без права внесення застави: киянина затримано за зґвалтування двох малолітніх дівчат

57-річного жителя столиці України підозрюють у тому, що він скористався довірою дітей, та зґвалтував двох дівчат 8 та 12 років. Підозрюваного затримали та пред'явили підозру. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

У Києві чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дітей 8 та 12 років

- передає міська прокуратура столиці.

 Підозрюваного затримали. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України.

За даними слідства, відомо про наступні дії фігуранта.

57-річний мешканець Києва запросив у свою квартиру двох дівчат 8 та 12 років. Підозрюваний скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому, та по черзі зґвалтував їх. 

За ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України, а саме - зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, - передбачається позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічно.

У судовому засіданні під час обрання чоловіку запобіжного заходу до суду звернулись з проханням прокурорів взяти підозрюваного під варту без визначення застави.

Деснянський районний суд підтримав позицію прокурорів – чоловіка арештували без права внесення застави. 

Строк дії запобіжного заходу – до 26 вересня 2025 року.

Нагадаємо

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Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт проти педофіла з Київщини, який за гроші брав у знайомої її дітей для сексуальної експлуатації.

Житель Вінниці проведе 12 з половиною років за ґратами через те, що розбещував дітей на приватних заняттях з малювання.

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Вінницька область
Вінниця
Київ