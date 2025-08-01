Без права внесення застави: киянина затримано за зґвалтування двох малолітніх дівчат
Київ • УНН
57-річного киянина підозрюють у зґвалтуванні двох дівчат 8 та 12 років. Суд арештував підозрюваного без права застави до 26 вересня 2025 року.
57-річного жителя столиці України підозрюють у тому, що він скористався довірою дітей, та зґвалтував двох дівчат 8 та 12 років. Підозрюваного затримали та пред'явили підозру. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
У Києві чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дітей 8 та 12 років
Підозрюваного затримали. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України.
За даними слідства, відомо про наступні дії фігуранта.
57-річний мешканець Києва запросив у свою квартиру двох дівчат 8 та 12 років. Підозрюваний скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому, та по черзі зґвалтував їх.
За ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України, а саме - зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, - передбачається позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічно.
У судовому засіданні під час обрання чоловіку запобіжного заходу до суду звернулись з проханням прокурорів взяти підозрюваного під варту без визначення застави.
Деснянський районний суд підтримав позицію прокурорів – чоловіка арештували без права внесення застави.
Строк дії запобіжного заходу – до 26 вересня 2025 року.
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