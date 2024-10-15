Напідпитку зґвалтував малолітню дитину: на Вінниччині чоловіка засудили до 14 років тюрми
Київ • УНН
51-річного жителя Вінницької області засуджено до 14 років ув'язнення за зґвалтування малолітньої. Злочин скоєно у листопаді 2021 року, обвинувачений свою провину не визнав.
51-річного жителя Вінницької області засуджено до 14 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини. Злочин скоєно у листопаді 2021 року, обвинувачений свою провину не визнав. Про це УНН повідомляє із посиланням на обласну прокуратуру.
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"Прокурор у суді довів, що у листопаді 2021 року багатодітний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї нежилого будинку, на очах у своєї малолітньої доньки, застосовуючи фізичне насильство, не зважаючи на малолітній вік потерпілої, всупереч волі дитини вступив із нею у статеві зносини", - йдеться у повідомленні прокуратури.
У суді чоловік свою провину не визнав.
Відомості стосовно засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи після набрання вироком законної сили.
Наразі вирок законної сили не набрав, додали в прокуратурі.
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