Подвыпивший изнасиловал малолетнего ребенка: в Винницкой области мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы
Киев • УНН
51-летний житель Винницкой области приговорен к 14 годам заключения за изнасилование малолетней. Преступление совершено в ноябре 2021 года, обвиняемый свою вину не признал.
51-летний житель Винницкой области приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка. Преступление совершено в ноябре 2021 года, обвиняемый свою вину не признал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.
Детали
"Прокурор в суде доказал, что в ноябре 2021 года многодетный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе нежилого дома, на глазах у своей малолетней дочери, применяя физическое насилие, несмотря на малолетний возраст потерпевшей, вопреки воле ребенка вступил с ней в половые сношения", - говорится в сообщении прокуратуры.
В суде мужчина свою вину не признал.
Сведения в отношении осужденного будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица после вступления приговора в законную силу.
Сейчас приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.
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