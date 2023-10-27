Розбещував і ґвалтував дітей: судитимуть педофіла з Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт проти педофіла з Київщини, який за гроші брав у знайомої її дітей для сексуальної експлуатації. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Деталі
Судитимуть 55-річного жителя Київської області.
Протягом двох років фігурант розбещував і ґвалтував неповнолітню дівчинку, а над неповнолітнім хлопцем здійснював сексуальне насильство. На той момент їй було 13 років, а йому — 11.
Мати дітей передавала їх збоченцю за гроші. «Послугу» вона оцінювала в 100-200 грн.
Крім того, повідомляється, що обвинувачений фіксував акти розбещення, ґвалтування та сексуального насильства стосовно дітей на мобільний телефон. Корноконтент зберігав для задоволення власних сексуальних потреб.
За такі дії обвинуваченій загрожує покарання до 15 років, а обвинуваченому — до довічного позбавлення волі.
Обвинувальний акт проти матері скеровано до суду в травні цього року.
Додамо
Поліцейським стало відомо про ці злочини з заяви небайдужої громадянки, яка відвідувала баню в одній компанії разом з фігурантом. Той приводив на зустрічі, де всі присутні були оголені, неповнолітніх дітей.
Доповнення
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні двох 15-річних хлопців.