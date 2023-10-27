Розбещував і ґвалтував дітей: судитимуть педофіла з Київщини

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт проти педофіла з Київщини, який за гроші брав у знайомої її дітей для сексуальної експлуатації. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.