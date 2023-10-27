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Развращал и насиловал детей: будут судить педофила с Киевщины

Киев • УНН

 • 100128 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт против педофила из Киевской области, который за деньги брал у знакомой ее детей для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Развращал и насиловал детей: будут судить педофила с Киевщины

Детали

Будут судить 55-летнего жителя Киевской области.

В течение двух лет фигурант развращал и насиловал несовершеннолетнюю девочку, а над несовершеннолетним парнем совершал сексуальное насилие. На тот момент ей было 13 лет, а ему — 11.

Мать детей передавала их извращенцу за деньги. «Услугу» она оценивала в 100-200 грн.

Кроме того, сообщается, что обвиняемый фиксировал акты развращения, изнасилования и сексуального насилия в отношении детей на мобильный телефон. Корноконтент хранил для удовлетворения собственных сексуальных потребностей.

За такие действия обвиняемой грозит наказание до 15 лет, а обвиняемому — до пожизненного лишения свободы.

Обвинительный акт против матери направлен в суд в мае этого года.

Добавим

Полицейским стало известно об этих преступлениях из заявления неравнодушной гражданки, которая посещала баню в одной компании вместе с фигурантом. Тот приводил на встречи, где все присутствующие были обнажены, несовершеннолетних детей.

Дополнение

В суд направлено обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в развращении двух 15-летних парней.

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