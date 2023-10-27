Развращал и насиловал детей: будут судить педофила с Киевщины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт против педофила из Киевской области, который за деньги брал у знакомой ее детей для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Будут судить 55-летнего жителя Киевской области.
В течение двух лет фигурант развращал и насиловал несовершеннолетнюю девочку, а над несовершеннолетним парнем совершал сексуальное насилие. На тот момент ей было 13 лет, а ему — 11.
Мать детей передавала их извращенцу за деньги. «Услугу» она оценивала в 100-200 грн.
Кроме того, сообщается, что обвиняемый фиксировал акты развращения, изнасилования и сексуального насилия в отношении детей на мобильный телефон. Корноконтент хранил для удовлетворения собственных сексуальных потребностей.
За такие действия обвиняемой грозит наказание до 15 лет, а обвиняемому — до пожизненного лишения свободы.
Обвинительный акт против матери направлен в суд в мае этого года.
Добавим
Полицейским стало известно об этих преступлениях из заявления неравнодушной гражданки, которая посещала баню в одной компании вместе с фигурантом. Тот приводил на встречи, где все присутствующие были обнажены, несовершеннолетних детей.
Дополнение
В суд направлено обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в развращении двух 15-летних парней.