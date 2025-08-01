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Без права внесения залога: киевлянин задержан за изнасилование двух малолетних девочек

Киев • УНН

 • 12 просмотра

57-летнего киевлянина подозревают в изнасиловании двух девочек 8 и 12 лет. Суд арестовал подозреваемого без права залога до 26 сентября 2025 года.

Без права внесения залога: киевлянин задержан за изнасилование двух малолетних девочек

57-летнего жителя столицы Украины подозревают в том, что он воспользовался доверием детей и изнасиловал двух девочек 8 и 12 лет. Подозреваемого задержали и предъявили подозрение. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

В Киеве мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании детей 8 и 12 лет

- передает городская прокуратура столицы.

Подозреваемый задержан. Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 УК Украины.

По данным следствия, известно о следующих действиях фигуранта.

57-летний житель Киева пригласил в свою квартиру двух девочек 8 и 12 лет. Подозреваемый воспользовался тем, что дети в силу своего возраста доверяли ему, и по очереди изнасиловал их.

По ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 УК Украины, а именно - изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, - предусматривается лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненно.

В судебном заседании при избрании мужчине меры пресечения в суд обратились с просьбой прокуроров взять подозреваемого под стражу без определения залога.

Деснянский районный суд поддержал позицию прокуроров – мужчину арестовали без права внесения залога.

Срок действия меры пресечения – до 26 сентября 2025 года.

Напомним

51-летний житель Винницкой области приговорен к 14 годам заключения за изнасилование малолетней.

Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт против педофила из Киевской области, который за деньги брал у знакомой ее детей для сексуальной эксплуатации.

Житель Винницы проведет 12 с половиной лет за решеткой из-за того, что развращал детей на частных занятиях по рисованию.

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Винница
Киев