Без права внесения залога: киевлянин задержан за изнасилование двух малолетних девочек
Киев • УНН
57-летнего киевлянина подозревают в изнасиловании двух девочек 8 и 12 лет. Суд арестовал подозреваемого без права залога до 26 сентября 2025 года.
57-летнего жителя столицы Украины подозревают в том, что он воспользовался доверием детей и изнасиловал двух девочек 8 и 12 лет. Подозреваемого задержали и предъявили подозрение. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
В Киеве мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании детей 8 и 12 лет
Подозреваемый задержан. Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 УК Украины.
По данным следствия, известно о следующих действиях фигуранта.
57-летний житель Киева пригласил в свою квартиру двух девочек 8 и 12 лет. Подозреваемый воспользовался тем, что дети в силу своего возраста доверяли ему, и по очереди изнасиловал их.
По ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 УК Украины, а именно - изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, - предусматривается лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненно.
В судебном заседании при избрании мужчине меры пресечения в суд обратились с просьбой прокуроров взять подозреваемого под стражу без определения залога.
Деснянский районный суд поддержал позицию прокуроров – мужчину арестовали без права внесения залога.
Срок действия меры пресечения – до 26 сентября 2025 года.
Напомним
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