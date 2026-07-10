Что празднуют 10 июля в Украине и мире
Киев • УНН
10 июля отмечают день основателя Киево-Печерской лавры Антония и день рождения изобретателя Николы Теслы. Также празднуют день коктейля Пина Колада, котят и защиты пчел.
Сегодня Украина чтит одного из важнейших своих святых — основателя Киево-Печерской лавры Антония, а мировое научное сообщество празднует день рождения гениального Николы Теслы. Также отмечают день коктейля Пина Колада, котят и защиты пчёл, что делает этот день поистине интересным и многогранным, пишет УНН.
День Николы Теслы (Nikola Tesla Day)
Глобальный праздник, посвящённый дню рождения выдающегося сербско-американского физика, инженера и изобретателя Николы Теслы, родившегося 10 июля 1856 года. Его гениальные открытия в области переменного тока, магнетизма и радиотехники буквально создали современный мир. В этот день научные сообщества пропагандируют инновации и вспоминают наследие учёного.
День глобальной энергетической независимости (Global Energy Independence Day)
Экологический праздник, тесно связанный с Днём Николы Теслы. Он направлен на популяризацию альтернативных источников энергии, то есть солнца, ветра, геотермальной энергии, и уменьшение зависимости человечества от ископаемого топлива.
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Международный день городских глашатаев (Town Criers' Day)
Необычный исторический праздник, отмечаемый во многих европейских странах в честь людей, которые в эпоху до появления прессы и интернета зачитывали указы и новости на городских площадях.
День независимости Багамских Островов
Главный государственный праздник страны. 10 июля 1973 года Багамы официально обрели независимость от Великобритании, хотя и остались в составе Содружества наций.
День вооружённых сил Мавритании
День вооружённых сил Мавритании отмечают 10 июля в память о бескровном военном перевороте 1978 года, который положил конец изнурительной для страны войне. Поскольку государство расположено в сложном регионе Сахары, армия там является наиболее влиятельным институтом и главной политической силой. Традиционно этот праздник отмечают масштабными военными парадами и демонстрацией пустынной техники в столице.
День натто (Natto Day) в Японии
Национальный праздник, посвящённый традиционному японскому блюду из ферментированных соевых бобов, которое славится своим специфическим запахом и огромной пользой для здоровья.
Международный день Пина Колады (National Piña Colada Day)
Всемирно популярный летний праздник, посвящённый знаменитому карибскому коктейлю из рома, кокосового крема и ананасового сока (сегодня отличный повод сделать безалкогольную версию для празднования пятницы).
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День «Не наступайте на пчёл» (Don't Step On A Bee Day)
Важная экологическая инициатива, обёрнутая в шуточное название. Праздник призывает беречь пчёл, которые критически важны для опыления растений и сохранения экосистем планеты.
День пикника с плюшевым мишкой (Teddy Bear Picnic Day)
Милый детский праздник, популярный в Европе и США, когда родители вместе с детьми и их любимыми игрушками устраивают пикники на природе.
Национальный день котят (National Kitten Day)
Основанный в США, этот праздник распространился по миру. Его цель — не только любоваться котятами, но и поощрять людей брать животных из приютов.
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День клерихью (Clerihew Day)
Праздник для любителей литературы. Клерихью — это короткое шуточное биографическое стихотворение из четырёх строк, которое изобрёл английский писатель Эдмунд Клерихью Бентли.
День памяти преподобного Антония Печерского
По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, 10 июля чтят основателя Киево-Печерской лавры и отца всего восточнославянского монашества — преподобного Антония (XI век). Это великий праздник для Киева и всей Украины, символизирующий духовные корни нации.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: чтят память преподобного Самсона Странноприимца.
В народе этот день прозвали «Самсон Сеногной». Считалось, что если сегодня пойдёт дождь, то он продлится ещё долго и сено в копнах может сгнить, поэтому крестьяне старались как можно быстрее завершить сенокос.
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