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Украина привлекла более 550 млн евро на подготовку энергетики к зиме по итогам URC2026 – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 972 просмотра

По итогам конференции URC2026 в Гданьске Украина получила более 550 млн евро помощи. Больше всего средств предоставили США, Швеция, Норвегия и Нидерланды.

Украина привлекла более 550 млн евро на подготовку энергетики к зиме по итогам URC2026 – Шмыгаль

По итогам Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске удалось привлечь более 550 млн евро международной помощи для подготовки украинской энергетики к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

 Детали

По словам министра, в ходе конференции Украина ставила перед собой две ключевые задачи – привлечение финансирования для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры и подготовки к зиме, а также достижение договоренностей по долгосрочному развитию и модернизации энергетического сектора.

На Конференции URC2026 мы ставили перед собой две основные задачи: привлечение финансовой помощи на оперативное восстановление и подготовку к зиме, а также договоренности по долгосрочному развитию и модернизации энергетического сектора. Значительных результатов достигли по обоим пунктам

– отметил Шмыгаль.

Наибольшую помощь объявили США, Швеция, Норвегия и Нидерланды

В ходе заседания "энергетического Рамштайна" международные партнеры объявили о выделении 375 млн евро поддержки для украинской энергетики. В частности: США предоставят 175 млн долларов,  Швеция – 137 млн евро, Норвегия – 77 млн евро, Эстония – 2,125 млн евро, Литва – 4 млн евро и Исландия – 550 тысяч евро.

Отдельно Нидерланды объявили о выделении еще 178 млн евро на подготовку Украины к зиме и развитие распределенной генерации. 

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Андрей Тимощенков

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