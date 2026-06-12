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Financial Times

Норвегия выделит около $10 млн на восстановление укрытия на ЧАЭС после удара российского дрона

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Норвегия выделит 10 млн долларов на восстановление укрытия ЧАЭС после атаки дрона в феврале 2025 года. Деньги направят через специальный счет ЕБРР.

Норвегия выделит около $10 млн на восстановление укрытия на ЧАЭС после удара российского дрона

Норвегия объявила о дополнительном взносе в размере 100 млн норвежских крон (около $10 млн) на восстановление защитного Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС, поврежденного в результате атаки российского дрона. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что средства будут направлены через специальный счет International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), который администрирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Финансирование позволит восстановить системы безопасности ЧАЭС после российской атаки беспилотником в феврале 2025 года, в результате которой был поврежден НБК над разрушенным четвертым энергоблоком

- отметили в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что в конце апреля этого года США анонсировали выделение $100 млн на ремонт конфайнмента ЧАЭС. Кроме того, в рамках Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности было подписано соглашение с ЕБРР о EUR30 млн на первый этап восстановления конфайнмента, и партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти EUR100 млн.

Благодарим всех международных партнеров за их устойчивую поддержку и солидарность с Украиной. Эти взносы являются важным шагом для усиления ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всей Европы

- подчеркнул первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль

Напомним

14 февраля 2025 года на ЧАЭС произошел взрыв и пожар после попадания российского дрона в защитное укрытие над реактором №4. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оценили как существенные.

Норвегия является одним из самых сильных союзников Украины с начала вторжения рф - Рютте11.06.26, 16:39 • 2834 просмотра

Ольга Розгон

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Война в Украине
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Норвегия
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль