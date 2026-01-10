Peridot: В Гонконге открылся «неоново-зеленый» бар с Instagram-коктейлями и панорамным видом
На 38-м этаже небоскреба The Henderson в Гонконге заработал коктейльный бар Peridot. Заведение отличается «неоново-зеленым» интерьером и уникальными коктейлями.
На 38-м этаже нового футуристического небоскреба The Henderson, спроектированного бюро Захи Хадид, заработал коктейльный бар Peridot. Заведение получило название в честь бледно-зеленого драгоценного камня (перидота), что отражено в уникальном дизайне интерьера. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Интерьер, созданный студией Paolo Ferrari, напоминает роскошный кокон. Пространство освещают более 20 000 крошечных светильников, интегрированных в стены и потолок, а центром зала является массивная барная стойка из зеленого мрамора.
Развлечения: В вечернее время атмосферу создают диджеи и живая музыка за футуристическим роялем.
Публика: Модные молодые специалисты и офисные работники Центрального района.
Кулинарная и барная концепция
Бар предлагает уникальные коктейли, вдохновленные концепцией "терруара" (связи напитка с землей и климатом региона). Директор по напиткам Франсуа Кавелье разработал меню, где звездой является коктейль Durian's Consent - сочетание дуриана сорта Musang King с кубинским и ямайским ромом.
Шеф-повар Лисандро Илла отвечает за инновационное растительное меню. Среди популярных позиций - хрустящий картофель фри из золотистых грибов спарасис и "холодная нарезка" из фруктов и ореховых сыров.
