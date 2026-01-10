Peridot: В Гонконге открылся «неоново-зеленый» бар с Instagram-коктейлями и панорамным видом

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 января, 20:32 • 9568 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 19449 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 24394 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 24719 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 21206 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19789 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14404 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13380 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9696 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13298 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.9м/с
81%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X9 января, 19:14 • 2888 просмотра
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 5122 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 8948 просмотра
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мираVideo9 января, 21:32 • 3656 просмотра
На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка9 января, 21:47 • 3370 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 16413 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 62351 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 90236 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 63638 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85726 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 60093 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62818 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 84130 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102476 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 143012 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Boeing 737 MAX

Peridot: В Гонконге открылся «неоново-зеленый» бар с Instagram-коктейлями и панорамным видом

Киев • УНН

 • 40 просмотра

На 38-м этаже небоскреба The Henderson в Гонконге заработал коктейльный бар Peridot. Заведение отличается «неоново-зеленым» интерьером и уникальными коктейлями.

Peridot: В Гонконге открылся «неоново-зеленый» бар с Instagram-коктейлями и панорамным видом

На 38-м этаже нового футуристического небоскреба The Henderson, спроектированного бюро Захи Хадид, заработал коктейльный бар Peridot. Заведение получило название в честь бледно-зеленого драгоценного камня (перидота), что отражено в уникальном дизайне интерьера. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Интерьер, созданный студией Paolo Ferrari, напоминает роскошный кокон. Пространство освещают более 20 000 крошечных светильников, интегрированных в стены и потолок, а центром зала является массивная барная стойка из зеленого мрамора.

Развлечения: В вечернее время атмосферу создают диджеи и живая музыка за футуристическим роялем.

В США выставили на продажу архитектурный шедевр Чарльза Хертлинга за 3,69 млн долларов05.01.26, 05:11 • 4147 просмотров

Публика: Модные молодые специалисты и офисные работники Центрального района.

Кулинарная и барная концепция

Бар предлагает уникальные коктейли, вдохновленные концепцией "терруара" (связи напитка с землей и климатом региона). Директор по напиткам Франсуа Кавелье разработал меню, где звездой является коктейль Durian's Consent - сочетание дуриана сорта Musang King с кубинским и ямайским ромом.

Шеф-повар Лисандро Илла отвечает за инновационное растительное меню. Среди популярных позиций - хрустящий картофель фри из золотистых грибов спарасис и "холодная нарезка" из фруктов и ореховых сыров. 

11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году01.01.26, 16:02 • 4364 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираНедвижимость
Недвижимость
Музыкант
Тренд
Социальная сеть
Грибы
Bloomberg L.P.
Гонконг