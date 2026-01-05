$42.170.00
В США выставили на продажу архитектурный шедевр Чарльза Хертлинга за 3,69 млн долларов

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В штате Колорадо продается дом Нортстар Корт, 630, созданный архитектором Чарльзом Хертлингом в 1976 году. Поместье площадью более 340 квадратных метров, визуально напоминающее двойную палатку, имеет пять спален и стеклянные стены с панорамным видом.

В США выставили на продажу архитектурный шедевр Чарльза Хертлинга за 3,69 млн долларов
Фото: Realtor.com

В штате Колорадо выставлено на продажу одно из самых знаковых модернистских сооружений – дом по адресу Нортстар Корт, 630. Созданный в 1976 году архитектором-новатором Чарльзом Хертлингом, особняк является образцом органической архитектуры, сочетающей смелую геометрию с природным ландшафтом. Первоначальная стоимость объекта в мае составляла 4,5 млн долларов, однако сейчас цена снижена до 3,69 млн долларов. Об этом сообщает Realtor.com, пишет УНН.

Детали

Дом площадью более 340 квадратных метров визуально напоминает двойную палатку благодаря двум конусообразным башням. Внутри расположены пять спален, а планировка открытого типа сочетает музейную эстетику с функциональностью.

Белый дом стремится ускорить одобрение строительства бального зала Трампа до марта - СМИ02.01.26, 10:56 • 4116 просмотров

Основными элементами интерьера являются:

  • стеклянные стены с панорамным видом на скалы Флатироны;
    • дровяные камины в каждой башне;
      • использование органических материалов в сочетании с современным ремонтом.

        Технологическое обновление и локация

        Поместье прошло тщательную реставрацию, в ходе которой были интегрированы экологические решения: солнечная фотоэлектрическая система, напольное отопление и зарядные станции для электромобилей. Территория вокруг дома включает более 150 квадратных метров террас, комнату для медитации и гидромассажную ванну.

        Объект расположен в престижном районе Боулдера с развитой инфраструктурой: рядом находятся теннисные корты, зоны для пиклбола и панорамные пешеходные тропы.

        Справка

        Архитектор Чарльз Хертлинг (Charles Haertling) - американский архитектор, известный своими органическими, необычными домами, которые вписываются в природный ландшафт, часто на крутых склонах, с изогнутыми формами и приватными пространствами, такими как его работы Volsky House и Brenton House.

        11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году01.01.26, 16:02 • 4073 просмотра

        Степан Гафтко

