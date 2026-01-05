$42.170.00
4 січня, 15:52 • 15199 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 27680 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 49582 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 35322 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 47074 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 54346 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 59663 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56208 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51357 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66785 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
У США виставили на продаж архітектурний шедевр Чарльза Хертлінга за 3,69 млн доларів

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У штаті Колорадо продається будинок Нортстар Корт, 630, створений архітектором Чарльзом Хертлінгом у 1976 році. Маєток площею понад 340 квадратних метрів, що візуально нагадує подвійний намет, має п'ять спалень та скляні стіни з панорамним видом.

У США виставили на продаж архітектурний шедевр Чарльза Хертлінга за 3,69 млн доларів
Фото: Realtor.com

У штаті Колорадо виставлено на продаж одну з найбільш знакових модерністських споруд - будинок за адресою Нортстар Корт, 630. Створений у 1976 році архітектором-новатором Чарльзом Хертлінгом, маєток є зразком органічної архітектури, що поєднує сміливу геометрію з природним ландшафтом. Початкова вартість об’єкта у травні становила 4,5 млн доларів, проте наразі ціну знижено до 3,69 млн доларів. Про це повідомляє Realtor.com, пише УНН.

Деталі

Будинок площею понад 340 квадратних метрів візуально нагадує подвійний намет завдяки двом конусоподібним вежам. Всередині розташовано п’ять спалень, а планування відкритого типу поєднує музейну естетику з функціональністю.

Білий дім прагне прискорити схвалення будівництва бальної зали Трампа до березня - ЗМІ02.01.26, 10:56 • 4116 переглядiв

Основними елементами інтер’єру є:

  • скляні стіни з панорамним видом на скелі Флатірони;
    • дров'яні каміни в кожній вежі;
      • використання органічних матеріалів у поєднанні з сучасним ремонтом.

        Технологічне оновлення та локація

        Маєток пройшов ретельну реставрацію, під час якої було інтегровано екологічні рішення: сонячну фотоелектричну систему, підлогове опалення та зарядні станції для електромобілів. Територія навколо будинку включає понад 150 квадратних метрів терас, кімнату для медитації та гідромасажну ванну.

        Об’єкт розташований у престижному районі Боулдера з розвиненою інфраструктурою: поруч знаходяться тенісні корти, зони для піклболу та панорамні пішохідні стежки.

        Довідково

        Архітектор Чарльз Хертлінг (Charles Haertling) - американський архітектор, відомий своїми органічними, незвичайними будинками, які вписуються в природний ландшафт, часто на крутих схилах, з вигнутими формами та приватними просторами, як-от його роботи Volsky House та Brenton House.

        11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році01.01.26, 16:02 • 4065 переглядiв

        Степан Гафтко

