У США виставили на продаж архітектурний шедевр Чарльза Хертлінга за 3,69 млн доларів
У штаті Колорадо продається будинок Нортстар Корт, 630, створений архітектором Чарльзом Хертлінгом у 1976 році. Маєток площею понад 340 квадратних метрів, що візуально нагадує подвійний намет, має п'ять спалень та скляні стіни з панорамним видом.
У штаті Колорадо виставлено на продаж одну з найбільш знакових модерністських споруд - будинок за адресою Нортстар Корт, 630. Створений у 1976 році архітектором-новатором Чарльзом Хертлінгом, маєток є зразком органічної архітектури, що поєднує сміливу геометрію з природним ландшафтом. Початкова вартість об’єкта у травні становила 4,5 млн доларів, проте наразі ціну знижено до 3,69 млн доларів. Про це повідомляє Realtor.com, пише УНН.
Деталі
Будинок площею понад 340 квадратних метрів візуально нагадує подвійний намет завдяки двом конусоподібним вежам. Всередині розташовано п’ять спалень, а планування відкритого типу поєднує музейну естетику з функціональністю.
Основними елементами інтер’єру є:
- скляні стіни з панорамним видом на скелі Флатірони;
- дров'яні каміни в кожній вежі;
- використання органічних матеріалів у поєднанні з сучасним ремонтом.
Технологічне оновлення та локація
Маєток пройшов ретельну реставрацію, під час якої було інтегровано екологічні рішення: сонячну фотоелектричну систему, підлогове опалення та зарядні станції для електромобілів. Територія навколо будинку включає понад 150 квадратних метрів терас, кімнату для медитації та гідромасажну ванну.
Об’єкт розташований у престижному районі Боулдера з розвиненою інфраструктурою: поруч знаходяться тенісні корти, зони для піклболу та панорамні пішохідні стежки.
Довідково
Архітектор Чарльз Хертлінг (Charles Haertling) - американський архітектор, відомий своїми органічними, незвичайними будинками, які вписуються в природний ландшафт, часто на крутих схилах, з вигнутими формами та приватними просторами, як-от його роботи Volsky House та Brenton House.
