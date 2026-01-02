Білий дім прагне прискорити схвалення будівництва бальної зали Трампа до березня - ЗМІ

$42.170.18
49.550.24
ukenru
08:34 • 1964 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 42604 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 67695 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 53745 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 51293 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 169497 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 165993 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 55954 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46309 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38822 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
78%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 14328 перегляди
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 4654 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 8324 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування04:31 • 3964 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 11040 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 640 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 31758 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 49534 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 169497 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 94874 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 30132 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 38811 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 39315 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 94874 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 38043 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Білий дім прагне прискорити схвалення будівництва бальної зали Трампа до березня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа намагається прискорити процес розгляду проєкту бальної зали Білого дому, щоб отримати остаточне схвалення вже на початку березня. Це дозволить розпочати будівництво через місяць, незважаючи на судові позови та критику.

Білий дім прагне прискорити схвалення будівництва бальної зали Трампа до березня - ЗМІ
скріншот / youtube.com/@AssociatedPress

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне швидко провести процес розгляду на федеральному рівні щодо запланованої бальної зали Білого дому, з остаточним схваленням вже на початку березня, що потенційно прокладе шлях для початку будівництва через місяць, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Президент Трамп прагнув швидко просунутися з проєктом бального залу, який є найамбітнішою - і найсуперечливішою - частиною його зусиль щодо перетворення комплексу Білого дому відповідно до його естетичного бачення, пише видання. Але проєкт, що фінансується донорами, вартістю 400 мільйонів доларів, усе ще потребує схвалення двох рад, які контролюють федеральне будівництво у Вашингтоні: Національної комісії з планування столиці (NCPC) та Комісії з образотворчих мистецтв (CFA).

Представники адміністрації зустрілися з двома радами та представили креслення 19 грудня, а офіційно подали заявки через три дні, повідомив чиновник Білого дому CBS News.

Адміністрація має на меті провести публічну інформаційне зібрання перед NCPC наступного тижня, 8 січня, та зібрання перед CFA через тиждень. За словами чиновника, остаточні презентації для CFA та NCPC заплановані на 19 лютого та 5 березня відповідно.

Служба національних парків США (NPS) заявила минулого місяця у судовому документі, що будівництво над землею "не очікується до квітня 2026 року, щонайменше". Згідно з оцінкою Служби національних парків, поданою до суду минулого місяця, будівництво має завершитися влітку 2028 року, менш ніж за рік до того, як Трамп залишить посаду.

Дати зустрічей NCPC та CFA можуть дещо змінитися. Але терміни адміністрації щодо будівництва бальної зали надзвичайно жорсткі за стандартами федерального уряду, якому часто потрібні місяці або роки, щоб отримати схвалення на набагато менші проєкти, пише видання.

NCPC очолює помічник Білого дому Вільям Шарф, а ще два призначені Трампом члени комісії наразі входять до її складу. Трамп звільнив усіх шістьох чинних членів CFA у жовтні та, як очікується, невдовзі призначить низку нових.

Плани щодо бальної зали розроблялися швидкими темпами. Білий дім вперше оголосив про проєкт у липні. До жовтня будівельні бригади знесли все східне крило будівлі, хоча Трамп місяцями раніше заявив, що існуюча конструкція буде залишена недоторканою.

На вечері в середині жовтня, присвяченій приватним донорам, які пожертвували кошти на будівництво бальної зали, Трамп був вражений тим, як швидко йому вдалося розпочати проєкт.

"Вони сказали: "Сер, ви можете почати сьогодні ввечері, - сказав президент гостям, переповідаючи розмови зі співробітниками про бальну залу. - У вас немає жодних умов зонування. Ви президент".

Такий підхід викликав критику з боку демократів у Конгресі США та організацій зі збереження пам'яток, які стверджують, що адміністрація не змогла належним чином взаємодіяти з громадськістю, перш ніж розпочати знесення частини комплексу Білого дому. Білий дім стверджував, що схвалення NCPC потрібне лише для вертикального будівництва, а не для знесення.

Національний фонд охорони історичної спадщини (National Trust for Historic Preservation) подав до суду наприкінці минулого року через проєкт, вимагаючи тимчасового призупинення будівельних робіт, доки уряд не отримає необхідних дозволів. Організація розкритикувала адміністрацію за знесення Східного крила без перегляду документів та стверджувала, що розмір бальної зали "перевантажить сам Білий дім".

Минулого місяця суддя відмовився повністю призупинити будівництво, але заявив, що адміністрація повинна залучити NCPC до кінця 2025 року. Подальші слухання за запитом фонду про попередню заборону заплановані на кінець цього місяця. Суддя повідомила уряду, що якщо він почне якесь підземне будівництво, яке "визначає розмір чи масштаб пропонованої бальної зал", до того, як вона зможе винести рішення, уряд "має бути готовим його знести".

На заході в Білому домі невдовзі після рішення Трамп відсвяткував рішення судді та сказав: "Ми не хотіли, щоб нас затримували".

"Хто ще, окрім жителів нашої країни, міг би подати до суду, щоб зупинити будівництво чудової бальної зали вартістю 400 мільйонів доларів, яку так давно хотіли бачити у Білому домі?" - сказав президент США.

Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17.12.25, 14:18 • 56690 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Вибори в США
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки