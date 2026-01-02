Білий дім прагне прискорити схвалення будівництва бальної зали Трампа до березня - ЗМІ

скріншот / youtube.com/@AssociatedPress

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне швидко провести процес розгляду на федеральному рівні щодо запланованої бальної зали Білого дому, з остаточним схваленням вже на початку березня, що потенційно прокладе шлях для початку будівництва через місяць, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Президент Трамп прагнув швидко просунутися з проєктом бального залу, який є найамбітнішою - і найсуперечливішою - частиною його зусиль щодо перетворення комплексу Білого дому відповідно до його естетичного бачення, пише видання. Але проєкт, що фінансується донорами, вартістю 400 мільйонів доларів, усе ще потребує схвалення двох рад, які контролюють федеральне будівництво у Вашингтоні: Національної комісії з планування столиці (NCPC) та Комісії з образотворчих мистецтв (CFA).

Представники адміністрації зустрілися з двома радами та представили креслення 19 грудня, а офіційно подали заявки через три дні, повідомив чиновник Білого дому CBS News.

Адміністрація має на меті провести публічну інформаційне зібрання перед NCPC наступного тижня, 8 січня, та зібрання перед CFA через тиждень. За словами чиновника, остаточні презентації для CFA та NCPC заплановані на 19 лютого та 5 березня відповідно.

Служба національних парків США (NPS) заявила минулого місяця у судовому документі, що будівництво над землею "не очікується до квітня 2026 року, щонайменше". Згідно з оцінкою Служби національних парків, поданою до суду минулого місяця, будівництво має завершитися влітку 2028 року, менш ніж за рік до того, як Трамп залишить посаду.

Дати зустрічей NCPC та CFA можуть дещо змінитися. Але терміни адміністрації щодо будівництва бальної зали надзвичайно жорсткі за стандартами федерального уряду, якому часто потрібні місяці або роки, щоб отримати схвалення на набагато менші проєкти, пише видання.

NCPC очолює помічник Білого дому Вільям Шарф, а ще два призначені Трампом члени комісії наразі входять до її складу. Трамп звільнив усіх шістьох чинних членів CFA у жовтні та, як очікується, невдовзі призначить низку нових.

Плани щодо бальної зали розроблялися швидкими темпами. Білий дім вперше оголосив про проєкт у липні. До жовтня будівельні бригади знесли все східне крило будівлі, хоча Трамп місяцями раніше заявив, що існуюча конструкція буде залишена недоторканою.

На вечері в середині жовтня, присвяченій приватним донорам, які пожертвували кошти на будівництво бальної зали, Трамп був вражений тим, як швидко йому вдалося розпочати проєкт.

"Вони сказали: "Сер, ви можете почати сьогодні ввечері, - сказав президент гостям, переповідаючи розмови зі співробітниками про бальну залу. - У вас немає жодних умов зонування. Ви президент".

Такий підхід викликав критику з боку демократів у Конгресі США та організацій зі збереження пам'яток, які стверджують, що адміністрація не змогла належним чином взаємодіяти з громадськістю, перш ніж розпочати знесення частини комплексу Білого дому. Білий дім стверджував, що схвалення NCPC потрібне лише для вертикального будівництва, а не для знесення.

Національний фонд охорони історичної спадщини (National Trust for Historic Preservation) подав до суду наприкінці минулого року через проєкт, вимагаючи тимчасового призупинення будівельних робіт, доки уряд не отримає необхідних дозволів. Організація розкритикувала адміністрацію за знесення Східного крила без перегляду документів та стверджувала, що розмір бальної зали "перевантажить сам Білий дім".

Минулого місяця суддя відмовився повністю призупинити будівництво, але заявив, що адміністрація повинна залучити NCPC до кінця 2025 року. Подальші слухання за запитом фонду про попередню заборону заплановані на кінець цього місяця. Суддя повідомила уряду, що якщо він почне якесь підземне будівництво, яке "визначає розмір чи масштаб пропонованої бальної зал", до того, як вона зможе винести рішення, уряд "має бути готовим його знести".

На заході в Білому домі невдовзі після рішення Трамп відсвяткував рішення судді та сказав: "Ми не хотіли, щоб нас затримували".

"Хто ще, окрім жителів нашої країни, міг би подати до суду, щоб зупинити будівництво чудової бальної зали вартістю 400 мільйонів доларів, яку так давно хотіли бачити у Білому домі?" - сказав президент США.

Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн